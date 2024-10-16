تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية

استقبل مستشفى أكتوبر المركزي 10 مصابين جراء انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية في محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء.

وتتراوح الإصابات ما بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وارتجاج.

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية:

نورا أحمد، 27 سنة، اشتباه كسر بالضلع.

مكة شعبان، 3 سنوات، اشتباه ارتجاج.

أمل إبراهيم، 28 سنة، اشتباه كسر وكدمات وسحجات.

رباب علي، 22 سنة، جرح بالرأس وكسر باليد اليسرى.

ربيع علي، 31 سنة، كدمات وسحجات.

أنس طه، عامين، كدمات.

أحمد عبد الهادي، 19 سنة، سحجات وكدمات متفرقة وخلع بالكتف.

أحمد عبد الله، 16 سنة، اشتباه كسر وكدمات.

عبد الرحمن محمد، 19 سنة، كدمات بالجسم.

فاطمة شعبان، عامين، سحجات وكدمات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي.