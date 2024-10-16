الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية

انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في نزلة الرماية ووقوع مصابين، فيتو

استقبل مستشفى أكتوبر المركزي 10 مصابين جراء انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية في محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء.

وتتراوح الإصابات ما بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وارتجاج.

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية:

نورا أحمد، 27 سنة، اشتباه كسر بالضلع.

مكة شعبان، 3 سنوات، اشتباه ارتجاج.

أمل إبراهيم، 28 سنة، اشتباه كسر وكدمات وسحجات.

رباب علي، 22 سنة، جرح بالرأس وكسر باليد اليسرى.

ربيع علي، 31 سنة، كدمات وسحجات.

أنس طه، عامين، كدمات.

أحمد عبد الهادي، 19 سنة، سحجات وكدمات متفرقة وخلع بالكتف.

أحمد عبد الله، 16 سنة، اشتباه كسر وكدمات.

عبد الرحمن محمد، 19 سنة، كدمات بالجسم.

فاطمة شعبان، عامين، سحجات وكدمات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

القبض على سائق قلاب صدم شخصين في الجيزة

ماذا حدث بواقعة سرقة 1179 تابلت من وزارة التربية والتعليم؟ (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو بنزلة الرماية حادث انقلاب ميكروباص

مواد متعلقة

القبض على سائق قلاب صدم شخصين في الجيزة

ماذا حدث بواقعة سرقة 1179 تابلت من وزارة التربية والتعليم؟ (إنفوجراف)

فني تكييف في دعوى نشوز ضد زوجته: عايزة دهب وملابس برندات زي بنت خالتها ولما رفضت سابت البيت

ضبط مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالطرق الصحراوية

إعادة تسيير الحركة المرورية بطريق غرب المطار بعد انقلاب سيارة نقل

ماذا حدث في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بفبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا (إنفوجراف)

أنيق لكن بخيل علينا، سيدة تلاحق زوجها بدروس أولاده أونلاين وفاتورة النت

تحذير للزوجات، حالات تحرمك من حقوقك الشرعية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية