القبض على سائق قلاب صدم شخصين في الجيزة
ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على سائق سيارة قلاب تسبب في صدم سيارة ملاكي يقلها محاسب وسائق بالطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق (40 سنة) وبصحبته محاسب (30 سنة)، اصطدمت بهما سيارة (قلاب) قيادة سائق (33 سنة) ما أدى إلى مصرعهما في الحال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.