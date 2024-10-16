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حوادث

القبض على سائق قلاب صدم شخصين في الجيزة

القبض على سائق قلاب
القبض على سائق قلاب دهس شخصين في الجيزة، فيتو

ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على سائق سيارة قلاب تسبب في صدم سيارة ملاكي يقلها محاسب وسائق بالطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق (40 سنة) وبصحبته محاسب (30 سنة)، اصطدمت بهما سيارة (قلاب) قيادة سائق (33 سنة) ما أدى إلى مصرعهما في الحال.

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أجهزة أمن الجيزة مركز شرطة منشأة القناطر المباحث الجنائية القبض علي سائق سيارة قلاب

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