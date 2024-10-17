ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد ارتفاعًا يقدر بـ 300 جنيه في الطن، كما ارتفع سعر طن الدقيق المستورد ارتفاعًا نحو 400 جنيه مقارنة بسعره السابق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12800 جنيهًا للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12500 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.