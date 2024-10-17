خطة النواب تناقش تنفيذ توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مدى الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الموازنة العامة للدولة

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني يوم الأحد أيضا مدى الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري.

الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية

فيما تعقد اللجنة اجتماعين عصر يوم الإثنين الموافق 21/ 10/ 2024، وذلك للاستماع الى رؤية الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يخص الحزمة الأولي من مبادرة التسهيلات الضريبية التي ستقدمها الوزارة للممولين.