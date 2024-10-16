أخبار الفن اليوم: انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع.. ووزير الثقافة يصل إلى الشارقة للمشاركة بمؤتمر الذكاء الاصطناعي.. أحمد سعد يتعرض لوعكة صحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع

انطلق منذ قليل برنامج أرابز جوت تالنت بموسمه السابع بمشاركة باسم يوسف، ويتيح موقع “فيتو” خدمة البث المباشر لمتابعة القراء والمشاهدين الفقرات التي تحمل الفكاهة والإثارة من خلال عدد من المواهب.



وينتظر الجمهور انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للذكاء الاصطناعي واللغويات الذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري، بالجامعة الأمريكية بالشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث.



حيث يشارك وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في الجلسة الوزارية التي تناقش الاستراتيجية الحكومية للذكاء اللغوي والثقافة، وذلك بمشاركة معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة الإماراتي.

أعلن المطرب أحمد سعد، اعتذاره عن عدم المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، وذلك بسبب ظروفه المرضية.



في هذا السياق، أكد أحمد سعد، على أن اعتذاره عن عدم المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، بدار الأوبرا المصرية، جاء بسبب ظروف مرضية قاسية.

أحمد سعد ، حصلت “ڤيتو” على نسخة من التقرير الطبي للحالة الصحية للفنان أحمد سعد، وأفاد التقرير بأن “سعد” يعاني من تآكل شديد في الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين.

أزمة أحمد سعد الصحية

وقالت علياء البسيوني زوجة أحمد سعد في تصريح خاص لفيتو:" عندنا مشاكل كبيرة، وأحمد لازم يعمل عملية كمان يومين مفيش عظام خالص في الفك".

وأكدت علياء أن أحمد سعد ألغى جميع ارتباطاته الفنية، بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها.

قررت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا العائلى "آل شنب" طرحه في 31 أكتوبر الجاري بالسينمات المصرية.

وطُرح قبل قليل البرومو التشويقي للفيلم الذي يتصدر أبطاله ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر وأسماء جلال.

وجهت الفنانة آية سماحة استغاثة للمسؤولين عن جامعة القاهرة والتعليم العالي في مصر، بسبب ما رأته تعذيبا للحيوانات في كلية طب بيطري.



في هذا السياق، كتبت آية سماحة عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: "كلية طب بيطرى جامعة القاهرة بتغذب الحيوانات، والصور بشعة انا مش قادرة انزلها مين مسؤول عن العنف والتعذيب دة! حرام عليكم !!!!".

كشف القائمون على برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent في نسخته السابعة عن الجائزة الكبرى للفائز هذا الموسم، والتي تشمل مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال سعودي، مايعادل 3 ملايين جنيه وسيارة نيسان إكس ترايل.



وتأتي هذه الجوائز تكريما للمواهب الاستثنائية التي تتنافس في البرنامج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

قال الفنان حمدي الميرغني أن النجم أحمد حلمي هو فنانه المفضل، ويعتبره من أهم نجوم الكوميديا على الساحة، الذين قدموا أعمال سينمائية إستثنائية تجمع بين الفلسفة والكوميديا.

حمدي الميرغني

وأضاف حمدي في تصريح خاص لفيتو أنه كان يحلم بلقاء ولو عدة دقائق مع النجم أحمد حلمي، لكنه وجد نفسه يشارك في بطولة عمل مسرحي من بطولته، وهو مسرحية “ميمو” التي عرضت في موسم الرياض وتعرض حاليًا في مصر، لذلك فكانت سعادته كبيرة للغاية بهذا التعاون

قال الفنان محمد كيلاني أن مسلسل “تيتا زوزو” منحه فرصة كبيرة كي يتعرف عليه عدد كبير من جمهور الدراما التليفزيونية، خاصة أن العمل من بطولة الفنانة إسعاد يونس التي تحظى بجماهيرية ضخمة في الوطن العربي

مسلسل تيتا زوزو

وأضاف كيلاني في تصريحات خاصة لفيتو، أن دوره في هذا المسلسل بمثابة شهادة ميلاد فنية جديدة له، حيث يعتبر هذا الدور هو نقلة نوعية في مشواره الفني، ولم يكن يظن أن الشخصية التي قدمها ضمن أحداث المسلسل سوف تحقق كل هذا النجاح

وتابع كيلاني أنه لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته له الفنانة إسعاد يونس في هذا العمل، خاصة أنها تمثل شخصية والدته ضمن أحداثه، وهذا ما جعل الجمهور ينتبه إليه بشكل أكبر

اختير الفيلم التسجيلي الطويل "بتاع العرايس" للمخرج عمروش بدر للمشاركة في النسخة الثالثة من MedPitching. الذي يقام في الفترة بين 7 و8 نوفمبر 2024، كجزء من النسخة الثلاثين من مهرجان ميد-فيلم في روما من 7 إلى 17 نوفمبر 2024.



يهدف MedPitching، الذي يُنظم ضمن إطار MedMeetings، إلى تعزيز فرص الإنتاج المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال ربط المشاريع السينمائية الدولية بالمنتجين الإيطاليين، مما يوفر فرصة فريدة للمشاركة في تعاونات إبداعية لدعم السينما المستقلة.