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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 19، زوزو تنهار بسبب اختفاء رشدي

تيتا زوزو، فيتو
تيتا زوزو، فيتو

 دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 19 حول ذهاب سيف لإنقاذ ابنه وعمر ويدخل في مشادات مع الحاج إسماعيل دفاعا عن ابنه وقبيل أن تحتدم المناقشات بينهما تظهر زوزو وتحاول احتواء الموقف وتنجح بالفعل بعدما علم الحاج  إسماعيل صلة القرابة التي تجمع سيف بها.

ويكشف عمر دون أن يدري أن نورا تفعل مثله ولن تحصل على شهادة جامعية وستصل كامل تركيزها على الموسيقى، ويتشارك معها جدها لما سمع عنها وعن أفكارها ومنعها من لقاء عمر مرة أخرى، وتفتش نورا في أوراق جدها.

وينصح سيف والدته بالابتعاد عن طريق إسماعيل ولكنها لا تستمع إليه وتحرص زوزو على عقد صلح بين سيف وزوجته ويرحلون هم وأبنائهم، وتجلس زوزو وحيدة وتستدعي رشدي وتتحدث معه قليلًا ولكن تفاجأ بابنتها منى تأتي لها هي وأبنائها بعدما تشاجرت مع زوجها، ولأن زوزو تحتاج إلى الراحة وتحتاج للتحدث مع رشدي لا تستطيع التحكم في مشاعرها ولا تنجح في احتواء ابنتها وترغب في معرفة مصير رشدي خاصة أن التطبيق حدث به عطل.

وفي التطبيق يقوم أحد الأفاتارات بثورة ضد استغلالهم للمستخدمين ويشجعه رشدي وترى الشركة التابع لها التطبيق أنه يتعرض للاختراق وتبدأ في مواجهة الأمر ويختفي الأفاتار الداعي للثورة، أنا الأفاتارات الأخرى تتعرض للتجميد وتسقط جميعها في الفضاء الإلكتروني.

 

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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