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أكرم جلال: تقديم خدمة النقل المجاني لمواطني الإسماعيلية لنقلهم لمكان الاحتفال بالعيد القومي غدا

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

قرر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تقديم خدمة النقل المجاني لمواطني الإسماعيلية لنقلهم لمكان الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، أمام معسكر القرش يوم غد الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري.  

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موعد تحرك الأتوبيسات وأماكنها 

وذلك اعتبارًا من الساعة ال4 مساء الخميس، على أن تتمركز أتوبيسات النقل الجماعي في ميدان عرابي أمام محطة الإسماعيلية، تقاطع شارع الثلاثيني وشارع طارق بن زياد أعلى نفق الثلاثيني بحي أول أمام حديقة الأندلس مسجد الصالحين، ميدان الممر، ميدان السنترال بحي ثان، ميدان عمر بن الخطاب "صينية الخامسة" ميدان الشهداء  "أمام مكتبة مصر العامة" بحي ثالث.

ومن جهة أخرى استجاب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمطلب المواطنين علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وقرر منح تخفيض قدره 50 ٪علي تذكرة الدخول للأندية والشواطئ التابعة للمحافظة وذلك لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظ يوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر 2024، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.  



الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 

ويأتي هذا القرار في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.  

وكان محافظ الإسماعيلية شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، حتى يستمتع أبناء المحافظة بالمسطحات الخضراء ومقوماتها السياحية خلال فترة الاحتفالات والتي تضم عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والافتتاحات لعدد من المشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع الإسماعيلي. 

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951 م.

 

 

 

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