الإسماعيلية تتزين احتفالا بعيدها القومي الـ 73 (صور)

شهدت عدد من الميادين في محافظة الإسماعيلية، أعمال تطوير ورفع للكفاءة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ73، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تنفيذ خطة تجميل وتطوير متكاملة

وكانت الوحدة المحلية لحي ثان في مدينة الإسماعيلية، قد نفذت خطة تجميل وتطوير ورفع كفاءة ميدان السادات، وميدان تقاطع شارع رضا مع المدارس، تزامنًا مع احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين.

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

تكثيف أعمال النظافة العامة

ومن جانبها، أكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الأعمال شملت النظافة العامة بشارع المدارس ومحيط ميدان السادات، دهان البلدورات من الجانبين بالجزيرة الوسطى والميدان.

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

تدعيم ميدان السادات بالزهور والنباتات

كما تم تدعيم ميدان السادات بعدد 250 شتلة من النباتات والزهور، وتدعيم ميدان شارع رضا بعدد 200 شتلة من النباتات والزهور.

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

ومن جهة أخرى، أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قرارًا بفتح شواطئ وأندية المحافظة غدا الأربعاء بالمجان، بمدينة الإسماعيلية وفايد، سواء لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظة، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يأتي هذا القرار في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.

توجيهات محافظ الإسماعيلية

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، حتى يستمتع أبناء المحافظة بالمسطحات الخضراء ومقوماتها السياحية خلال فترة الاحتفالات، والتي تضم عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والافتتاحات لعدد من المشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع الإسماعيلي.

الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين، وهو ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.