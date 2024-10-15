الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسماعيلية تتزين احتفالا بعيدها القومي الـ 73 (صور)

ميادين الإسماعيلية
ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي، فيتو

شهدت عدد من الميادين في محافظة الإسماعيلية، أعمال  تطوير ورفع للكفاءة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ73، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.   

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: فتح الشواطئ والأندية غدًا بالمجان بمناسبة العيد القومي

تنفيذ خطة تجميل وتطوير متكاملة 

وكانت الوحدة المحلية لحي ثان في مدينة الإسماعيلية، قد نفذت خطة تجميل وتطوير ورفع كفاءة ميدان السادات، وميدان تقاطع شارع رضا مع المدارس، تزامنًا مع احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين.  

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو
ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

تكثيف أعمال النظافة العامة 

ومن جانبها، أكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الأعمال شملت النظافة العامة بشارع المدارس ومحيط ميدان السادات، دهان البلدورات من الجانبين بالجزيرة الوسطى والميدان.  

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو
ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو
ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

تدعيم ميدان السادات بالزهور والنباتات 

 

كما تم تدعيم ميدان السادات بعدد 250 شتلة من النباتات والزهور، وتدعيم ميدان شارع رضا بعدد 200 شتلة من النباتات والزهور. 

ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو
ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو
ميادين الإسماعيلية تتزين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة،فيتو

 

ومن جهة أخرى، أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قرارًا بفتح شواطئ وأندية المحافظة غدا الأربعاء بالمجان، بمدينة الإسماعيلية وفايد، سواء لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظة، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.  

 

يأتي هذا القرار في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر. 

 

توجيهات محافظ الإسماعيلية 

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، حتى يستمتع أبناء المحافظة بالمسطحات الخضراء ومقوماتها السياحية خلال فترة الاحتفالات، والتي تضم عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والافتتاحات لعدد من المشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع الإسماعيلي.   

الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي 

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين، وهو ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية حي ثان الاسماعيلية التجميل النظافة العيد القومي لمحافظة الاسماعيلية

مواد متعلقة

الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضي بشارع رضا بالإسماعيلية (صور)

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: فتح الشواطئ والأندية غدًا بالمجان بمناسبة العيد القومي

أسماء المصابين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس 

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية