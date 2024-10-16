الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي الـ73، اليوم

تحتفل محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 16 من شهر أكتوبر، بعيدها القومي ال73 وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951 م.

موقع مدينة الإسماعيلية

وتقع الإسماعيلية على الحد الشرقي لجمهورية مصر العربية على ضفتي قناة السويس، يحدها شرقًا سيناء وقناة السويس، وغربًا محافظة الشرقية، وشمالًا محافظة بورسعيد وبحيرة المنزلة، وجنوبًا محافظة السويس.



تأسيس مدينة الإسماعيلية

تأسست الإسماعيلية رسميًا في عهد سعيد باشا، حيث تم وضع حجر الأساس (لمدينة التمساح) في "17 أبريل 1862 " وسميت بهذا الاسم لوقوعها شماليِّ بحيرة التمساح، وفي 4 مارس 1863، أقيم حفلًا كبيرًا من قِبل شركة القناة الفرنسية.

السبب في تسمية الإسماعيلية بهذا الاسم

و أُطلق اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديوي إسماعيل حاكم مصر في هذا الوقت، والذي تولى الحكم بعد سعيد باشا، ويعتبر حفل الافتتاح الأسطوري لقناة السويس في 18 نوفمبر عام 1869 بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العالم هو الانطلاقة الفعلية للإسماعيلية في العصر الحديث، وفي يناير عام 1960 صدر القانون رقم 24 لسنة 1960 بإنشاء محافظة الإسماعيلية.

تتميز المحافظة بمجموعة من البحيرات هي بحيرة التمساح والبحيرات المُرة الكبرى، كما تتميز بتعدد المجالات السياحية، وإقامة المهرجانات الثقافية والفنية.

تنقسم محافظة الإسماعيلية إلى 7 مراكز ومدن، وهي: الإسماعيلية والتي تضم ثلاث أحياء- التل الكبير – فايد - القنطرة شرق - القنطرة غرب – أبوصوير – القصاصين.



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