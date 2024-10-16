الخميس 17 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش موقف نقل المرافق المتعارضة لتطوير الطرق (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لنقل تعارض المرافق العامة؛ بهدف تطوير وربط بعض الطرق بمراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد. 

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وممثل الجهات المعنية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، رؤساء مراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد، مدير عام مديرية الزراعة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، ممثل الطرق والكباري، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ممثل مديرية المساحة، ممثل السكة الحديد،رئيس قطاع محطة كهرباء أبوسلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، مدير عام التخطيط العمراني، نائب مدير المكتب الفني، والجهات المعنية بالاجتماع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

متابعة نقل المرافق 

وخلال الاجتماع، تم متابعة مناقشة نقل المرافق المتعارضة في عدد من الطرق الجاري تطويرها؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الفنية للطرق مع مراعاة معاينة كافة المناطق على أرض الواقع، لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

محافظ الإسماعيلية يشدد على تقديم كافة الخدمات للمواطنين  

وشدد "أكرم" على مراعاة تقديم الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها أو تأثرها أثناء إنجاز أعمال التطوير واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحويل المسارات المرورية إلى طرق بديلة؛ لمنع عرقلة الحركة المرورية وحرصًا على المواطنين.

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