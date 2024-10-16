انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط لأمراض النساء غدا

نظمت مؤسسة الشرق الأوسط لأمراض النساء للأطفال والمراهقات، اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام المؤتمر الأول لها، والذي يتناول مشاكل صحة المرأة منذ الصغر حتى مرحلة البلوغ، ومنها تكيس المبايض والسمنة والأورام الليفية والغدد كأمراض عضوية، بالإضافة إلى المشاكل النفسية المصاحبة لتلك الأمراض.

ورشة عمل لمناظير أمراض النساء

ومن المقرر أن يمتد المؤتمر على مدار ثلاث أيام بالإسكندرية، حيث سيتم تنظيم ورشة عمل موجات صوتية فضلا عن انطلاق باقي فعاليات المؤتمر الخميس، سيشهد آخر أيام المؤتمر تنظيم ورشة عمل خاصة بالمناظير.

حضور نقيب أطباء الإسكندرية مؤتمر صحة المرأة

يحضر المؤتمر الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بدمنهور، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سابقا وأمين المرأة في حزب مستقبل وطن حاليا، والدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، وسارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وسوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب بالإسكندرية، والدكتورة ميران سكر استشاري التغذية العلاجية.

ويرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور عمرو منسي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأمين صندوق المؤتمر الدكتور عمرو جعفر استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري، وأعضاء مجلس الإدارة أستاذ دكتور كامل حميدة أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأستاذ دكتور سامح فتحي أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأستاذ دكتور أحمد بديوي أستاذ أمراض الدم معهد البحوث جامعة الإسكندرية، وأستاذ دكتور تامر عبد الباقي استشاري الجراحة العامة والمناظير واستشاري جراحات السمنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأستاذ دكتور وليد الشاذلي أستاذ جراحة المناظير والأورام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتورة ميران استشاري التغذية والصحة العامة.