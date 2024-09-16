صحة الشرقية: استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بـ فاقوس

قدمت الفرق الطبية منذ بداية اليوم الأول بالخدمة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والوحدة المتنقلة «ماموجرام»، والتي شهدت توافد عدد كبير من السيدات عليها، لتلقي الخدمة الصحية، بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

إجراء كافة الفحوصات اللازمة للسيدات

يأتي ذلك لإجراء كافة الفحوصات اللازمة للسيدات، وإحالة المشتبه إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة فاقوس والمناطق المحيطة بها.

تنفيذ الماموجرام بفاقوس الآن

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بأن هذه القافلة التي يتم تنفيذها بفاقوس تشمل تقديم الخدمات الصحية ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومختلف خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة).

الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة

مشيرًا إلى أن الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تعمل من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٢ ظهرًا عن طريق فريق طبي مدرب، لتقديم الخدمة للسيدات بجودة عالية، هذا بجانب توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة.

انطلقت الخميس الاول من اغسطس ولمدة 100 يوم

وأوضح وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي انطلقت الخميس الأول من أغسطس يستمر تنفيذها على مدار ١٠٠ يوم متواصلة بالمحافظة.

تدريب الفرق الطبية جيدا

لافتًا بأنه تم تدريب الفرق الطبية جيدًا على أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية.

مراقبة الأغذية وخدمات تنظيم الأسرة

وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال المختلفين من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

فحص وعلاج الأمراض المزمنة

وأوضح «جميعة» أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي منها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، وعلاج أمراض سوء التغذية.

علاج ضعف وفقدان السمع

وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الجديدة والتي يتم من خلالها الكشف عن سرطان (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم)، بهدف اكتشاف الأورام في المراحل المبكرة وعلاجها.

تقليل نسبة الوفيات والعبء المادي

مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بالإضافة إلى تقديم خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين. أكد هذا محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية