الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بـ فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية

 قدمت الفرق الطبية منذ بداية اليوم الأول بالخدمة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والوحدة المتنقلة «ماموجرام»، والتي شهدت توافد عدد كبير من السيدات عليها، لتلقي الخدمة الصحية، بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

صحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ10 آلاف منتفعة بالحملات التنشيطية لوسائل تنظيم الأسرة

إجراء كافة الفحوصات اللازمة للسيدات 

 يأتي ذلك لإجراء كافة الفحوصات اللازمة للسيدات، وإحالة المشتبه إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة فاقوس والمناطق المحيطة بها.

تنفيذ الماموجرام بفاقوس الآن 

 وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،  بأن هذه القافلة التي يتم تنفيذها بفاقوس تشمل تقديم الخدمات الصحية ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومختلف خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة).

الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة

 مشيرًا إلى أن الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تعمل من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٢ ظهرًا عن طريق فريق طبي مدرب، لتقديم الخدمة للسيدات بجودة عالية، هذا بجانب توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة.

انطلقت الخميس الاول من اغسطس ولمدة 100 يوم  

 وأوضح وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي انطلقت الخميس الأول من أغسطس يستمر تنفيذها على مدار ١٠٠ يوم متواصلة بالمحافظة.

تدريب الفرق الطبية جيدا 

 لافتًا بأنه تم تدريب الفرق الطبية جيدًا على أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية. 

مراقبة الأغذية وخدمات تنظيم الأسرة 

وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال المختلفين من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

فحص وعلاج الأمراض المزمنة 

 وأوضح «جميعة» أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي منها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، وعلاج أمراض سوء التغذية.

علاج ضعف وفقدان السمع 

 وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الجديدة والتي يتم من خلالها الكشف عن سرطان (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم)، بهدف اكتشاف الأورام في المراحل المبكرة وعلاجها.

صحة الشرقية: متابعة مكثفة لوحدات الأسنان بالمراكز والقرى التابعة

تقليل نسبة الوفيات والعبء المادي 

  مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بالإضافة إلى تقديم خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين. أكد هذا محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دعم صحة المرأة المبادرات الرئاسية سرطان الثدي الوحدة المتنقلة ماموجرام الفرق الطبية الخدمة الصحية بداية اليوم الاول عدد كبير من السيدات

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ10 آلاف منتفعة بالحملات التنشيطية لوسائل تنظيم الأسرة

صحة الشرقية: متابعة مكثفة لوحدات الأسنان بالمراكز والقرى التابعة

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات باستخدام المنظار الجاسوس بمستشفى منيا القمح

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية