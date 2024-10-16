كواليس جولات ميجان وهاري مدفوعة الأجر

قام وميجان ماركل بزيارة استمرت 16 يومًا شملت: أستراليا، وفيجي، وتونغا، ونيوزيلندا، وفي العام 2018، وخلال جولتهما الملكية الأولى كزوجين.

جولة ميجان وهاري بعد الزفاف

وبينما كانت الجماهير تحتشد لرؤية الزوجين، كشف كتاب جديد للكاتب فالنتين لو، مراسل صحيفة "التايمز" الملكي السابق، عن مزاعم تفيد بأن ميجان "استمتعت بالاهتمام"، لكنها لم تفهم أهمية جزء من هذه الجولة.

ووفقًا لما جاء في الكتاب بعنوان "الوصاة: القوة الخفية خلف العرش"، كانت ميجان تُظهر أسلوبًا غير رسمي أثناء زياراتها الملكية، مما لاقى ترحيبًا واسعًا في أستراليا، ولكن خلف الكواليس، قيل إن ميجان أعربت عن استغرابها من الجولات التي تضمنت لقاءات مع الجمهور ومصافحتهم، حيث نقل عنها قولها: "لا أصدّق أنني لا أتقاضى أجرًا على هذا".

وأضاف الكتاب أن ميجان أعربت عن دهشتها أمام فريق العمل عند رؤيتها لجماهير تنتظر خارج دار أوبرا سيدني، قائلة: "ما الذي يفعلونه هنا؟ هذا سخيف".

جولة مشابه للملك تشارلز

وتأتي هذه التصريحات وسط توقعات بوصول الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى أستراليا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للقيام بجولة مطابقة، تقريبًا، لجولة الأمير هاري وميجان ماركل التي تناولها الكتاب، حيث ستتم إضاءة دار أوبرا سيدني للاحتفال بزيارتهما الرسمية، وذلك في جولة تعد الأولى لهما في البلاد منذ العام 2018.