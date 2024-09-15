الأحد 15 سبتمبر 2024
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تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

ميجان ماركل، فيتو
ميجان ماركل، فيتو

أكد تقرير جديد مثير للجدل أن دوقة ساسكس ميجان ماركل  ترعب موظفيها ودكتاتورة ترتدي أحذية بكعب عال وتجعل الرجال يبكون".

 الجميع خائفون من ميجان

ونشرت صحيفة "هوليوود ريبورتر"، تفاصيل محرجة من المرجح أن تزعج ماركل، 43 عاما، وزوجها الأمير هاري الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين هذا الأسبوع.

وزعم مصدر مقرب من الزوجين في المقال أن "الجميع خائفون من ميجان. إنها تقلل من شأن الناس، ولا تقبل النصيحة. وكلاهما من صناع القرار السيئين، ويغيران رأيهما كثيرا. هاري شخص ساحر للغاية لا يتصنع على الإطلاق، ويساعد الناس كثيرا. وهي فظيعة حقا".

وقال مصدر آخر للصحيفة: "إنها لا تعرف الرحمة على الإطلاق. إنها تتجول مثل الديكتاتورة مرتدية حذاء بكعب عال، غاضبة وتصدر الأوامر. لقد شاهدتها وهي تجعل الرجال البالغين يذرفون الدموع".

وشهدت ميجان وهاري معدل استبدال مرتفع للموظفين على مر السنين. حيث غادرت مساعدة ماركل والسكرتيرة الخاصة بها في عام 2021، وفي الشهر الماضي، استقال كبير موظفي الزوجين، بعد 3 أشهر فقط من توليه الوظيفة.

لكن دوقة ساسكس ليست غريبة على الانتقاد بسبب سلوكها تجاه موظفيها. ففي عام 2018، حقق قصر باكنجهام مع ماركل بسبب معاملتها لمساعدين ملكيين، وهو ما تم وصفه بأنه "سلوك تنمر".

ولم ينشر القصر نتائج التحقيقات، لكن ماركل وصفت هذه المزاعم بأنها "حملة تشويه مدروسة".

ويأتي التقرير في أعقاب تصريح خبير ملكي بارز بأن الممثلة السابقة تشعر بالندم على الطريقة التي غادرت بها العائلة المالكة قبل 4 سنوات.

وأغلقت ميجان ماركل الباب أمام الحياة الملكية في عام 2020 إلى جانب الأمير هاري، حيث أدى انتقال الزوجين إلى مونتيسيتو في كاليفورنيا، لحدوث خلاف كبير مستمر خاصة مع الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون.

 وقالت الخبيرة الملكية والمعلقة كينسي سكوفيلد لشبكة "فوكس نيوز": "تشعر ميغان بالندم على بعض التصريحات التي أدلت بها. لم يتم استقبالها بالطريقة التي توقعتها، وجاءت العديد من تعليقاتها بنتائج عكسية".

وتابعت سكوفيلد: "إنها والأمير هاري يأسفان بشدة على الجدل العنصري الملكي".

وقد يؤدي المقال الجديد من "هوليوود ريبورتر"، إحدى أكثر صحف عالم الترفيه احتراما، إلى إحباط احتفال دوق ساسكس بعيد ميلاده الأربعين هذا الأسبوع. 

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العائلة المالكة الامير هاري صحيفة هوليوود ريبورتر دوقة ساسكس ميجان ماركل

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