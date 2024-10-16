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رياضة

لاعب فرانكفورت: عمر مرموش يشبه إرلينج هالاند

عمر مرموش, فيتو
عمر مرموش, فيتو

أشاد محمود داوود لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بزميله عمر مرموش، مؤكدا أنه يشبه إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولعب محمود داوود لمدة عامين مع هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، ويزامل الآن عمر مرموش في فرانكفورت.

وقال داوود في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "مرموش يشبه هالاند، حسنًا، ليس جيدًا مثله بعد، لكنه قريب، ومن حيث القوة والجودة فهو تقريبًا بنفس قوته، لذا فإن عمر يتمتع بجودة لا تصدق".

وحصل عمر مرموش على جائزة لاعب الشهر في فرانكفورت عن شهر سبتمبر، وتمكن المصري من تسجيل 5 أهداف وصناعة 2 في المباريات التي خاضها خلال شهر سبتمبر مع فرانكفورت.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقدم نادي ليفربول بأول عروضه كعرض مبدئي من أجل ضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني.

 

مرموش
مرموش

 

عرض خيالي من ليفربول لضم مرموش

وذكر موقع caughtoffside الإنجليزي ان نادي ليفربول أبدى إعجابه بأداء مرموش في الدوري الألماني، ويرغب في ضمه.

ويجهز ليفربول عرضا أوليا بقيمة 60 مليون يورو لضم مرموش.

ويقدم مرموش موسما مميزا مع فرانكفورت حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.

 

 

مرموش يفوز بجائزة لاعب الشهر مع فرانكفورت

وأعلن نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني عن فوز الدولي المصري عمر مرموش، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر داخل الفريق.

وخلال الشهر سجل مرموش 5 أهداف وصنع هدفين ليتفوق على جميع زملائه في الفريق.

ويعيش عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق آينتراخت فرانكفورت حالة من التألق في الموسم الحالي مع فريقه في الدوري الألماني.

ونال مرموش أعلى تقييم للاعبين في الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا حتى الآن متفوقا على نجوم كبار بحسب تقييم سوفا سكور.

مرموش تفوق على لاعبين أبرزهم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ولامين يامال لاعب برشلونة.

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.

تطور جديد في مفاوضات ليفربول لضم عمر مرموش

تقارير: ليفربول يقدم العرض الأول لضم عمر مرموش

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مرموش عمر مرموش محمود داوود آينتراخت فرانكفورت ارلينج هالاند

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