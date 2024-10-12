بعد محمد صلاح، هل يتم إراحة مرموش ومصطفى محمد من مباراة مصر وموريتانيا؟

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، داخل معسكر منتخب مصر، بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على إراحة محمد صلاح قائد الفراعنة، من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الحالي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويدرس الثنائي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، التقدم بطلب مماثل لجهاز المنتخب من أجل إراحتهما خوفا من تعرضهما للإصابة جراء اللعب على ملعب نجيل صناعي، خاصة مرموش الذي يقدم مسيرة مميزة في الموسم الحالي ويتصدر هدافي الدوري الألماني ويسعى لمواصلة تألقه مع فريقه.

إراحة محمد صلاح في مواجهة موريتانيا

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، وتم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الحالي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وحقق 6 منتخبات فقط في المجموعات الـ12 العلامة الكاملة بعد أول 3 جولات، وعلى رأسها مصر والجزائر وكوت ديفوار والمغرب.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا

وشهدت الجولة الثالثة من التصفيات فوز المنتخبات الكبرى وعلى رأسها منتخب مصر والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، فيما سقطت تونس على أرضها ووسط جمهورها أمام جزر القمر.

كما شهدت الجولة أهدافا غزيرة حيث تم تسجيل 36 هدفا في 16 مباراة خلال مباريات أمس الجمعة فقط.