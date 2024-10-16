الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 وديات فى ختام معسكر منتخب 2005، وميكالى يشيد باللاعبين

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب 2005، خاض لاعبو منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم ثلاث وديات بين بعضهم البعض، فى ختام معسكرهم المغلق بمدينة أكتوبر، الذى استمر عشرة أيام فى أول ظهور للبرازيلى ميكالى المدير الفني، بعد توليه المسئولية مطلع الشهر الجاري.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية حالة عدم ضيافتها فى مصر حيث يوجد تنافس بين مصر وكوت ديفوار على تنظيم البطولة.

تشكيل الفريق A

شارك فى الوديات الثلاثة 3 فرق وضم الفريق A بالزي الأبيض ويتكون من:الحارس المنشاوي.. معتز محمد وبوستانجي مساكين ومحمد ابراهيم باك يمين ومحمود لبيب باك شمال - وفي الوسط فارس خالد وكاباكا ومحمد السيد - وفى الهجوم عمر خضر شمال وعمرو بيبو يمين وزعلوك رأس حربة.

ميكالي مع منتخب 2005، فيتو
ميكالي مع منتخب 2005، فيتو

تشكيل الفريق B

وضم الفريق B بالزي الاورانح الحارس جابر واحمد مجدى وزياد خالد مساكين ومحمد سمير يمين ومهاب سامي شمال وفى قلب الوسط احمد وحيد ومروان محمود - وكريم حسنين وفى الهجوم احمد شرف يمين وحسام حسن شمال وعموري رأس حربه..

تشكيل الفريق C

وضم فريق C بالزي الأزرق: الحارس احمدوهب الله واياد صلاح وبلال موسي مساكين وزيزو يمين وحسن ابو المعاطي شمال وفى الوسط سيف سفاجا وكريم احمد ومحمد عبد الناصر وفى الهجوم حامد عبد الله وانس مالك تحت رأس الحربة مهند

ميكالي يطبق أفكاره الخططية

الوديات الثلاثة كانت بمثابة تطبيق لأفكار وجمل فنية وخططية حرص ميكالى على منحها للاعبين على مدار المعسكر وعلى خلفيتها سيتم الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب 

وأشاد ميكالى باللاعبين وقدرتهم العالية على تنفيذ فكره مؤكدا أنهم على مدار الفترة القادمة سيكونوا بمثابة نواة حقيقية لجيل متكامل قادم على الطريق.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2005 

ويضم الجهاز المعاون لميكالى كلا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك واحمد ايهاب وعمرو سلمان الاداريين وعلاء سعيد مدير المهمات.

برنامج تدريبي مكثف بقيادة ميكالي لتجهيز منتخب 2005 لتصفيات أمم إفريقيا

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

منتخب 2005 منتخب الشباب مواليد 2005 ميكالي كاس الأمم الإفريقية تصفيات امم افريقيا للشباب

مواد متعلقة

منتخب 2005 يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا للشباب (صور)

استدعاء ثلاثي المقاولون لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005

ثلاثي المصري مطلوب لمعسكر منتخب الشباب بقيادة ميكالي

120 ألف دولار شهريا قيمة فاتورة التعاقد مع ميكالي لقيادة منتخب 2005

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 17- 10- 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية