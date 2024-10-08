برنامج تدريبي مكثف بقيادة ميكالي لتجهيز منتخب 2005 لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب 2005، قرر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، وضع برنامج تدريبي مكثف للفريق فى معسكره الحالي بالقاهرة، استعدادا لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المؤهلة لمونديال الشباب بتشيلي العام المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب 2005، فيتو

ميكالي يسابق الزمن

وجاءت هذه الخطوة من جانب ميكالي بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد التصفيات التي تنطلق فى 8 نوفمبر المقبل، ما وضع الفريق فى أجواء استثنائية جعلته يضع برنامجا مضغوطا لتهيئة اللاعبين لخوض التصفيات بالشكل الذي يليق باسم الفراعنة.

منتخب الشباب يتدرب على فترتين

تضمن برنامج ميكالى إقامة تدريبات منتخب 2005 على فترتين صباحا ومساء حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة فى الصباح والثانية مساء بهدف رؤية وتقييم جميع اللاعبين للاستقرار على افضلهم استعدادا للتصفيات.

علاء نبيل يدعم ميكالي

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري على دعم ميكالى وتابع اليوم التدريب المسائي والتقي ميكالى ونقل له دعم ومساندة مجلس الإدارة له فى مهمته القادمة.