الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برنامج تدريبي مكثف بقيادة ميكالي لتجهيز منتخب 2005 لتصفيات أمم إفريقيا

مران منتخب الشباب
مران منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب 2005، قرر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، وضع برنامج تدريبي مكثف للفريق فى معسكره الحالي بالقاهرة، استعدادا لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المؤهلة لمونديال الشباب بتشيلي العام المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب 2005، فيتو

ميكالي يسابق الزمن

وجاءت هذه الخطوة من جانب ميكالي بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد التصفيات التي تنطلق فى 8 نوفمبر المقبل، ما وضع الفريق فى أجواء استثنائية جعلته يضع برنامجا مضغوطا لتهيئة اللاعبين لخوض التصفيات بالشكل الذي يليق باسم الفراعنة.

منتخب الشباب يتدرب على فترتين

تضمن برنامج ميكالى إقامة تدريبات منتخب 2005 على فترتين صباحا ومساء حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة فى الصباح والثانية مساء بهدف رؤية وتقييم جميع اللاعبين للاستقرار على افضلهم استعدادا للتصفيات.

علاء نبيل يدعم ميكالي

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري على دعم ميكالى وتابع اليوم التدريب المسائي والتقي ميكالى ونقل له دعم ومساندة مجلس الإدارة له فى مهمته القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب 2005 ميكالي منتخب الشباب مواليد 2005 كأس الأمم الافريقية بالمغرب مونديال الشباب بشيلي علاء نبيل

مواد متعلقة

جلسة تعارف وتدريبات متنوعة، ملخص اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب

استدعاء ثلاثي المقاولون لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

اتحاد الكرة يعلن تشكيل جهاز منتخب 2005 الجديد بقيادة ميكالي (صور)

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

القبض على مسن وزوجته بتهمة خطف وقتل الطفلة سجدة في النهضة

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية