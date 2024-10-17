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اقتصاد

56.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال  جلسة الأربعاء نحو 56.7 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 923 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 93.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 768 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.76 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 90.24 % خلال الجلسة.

 

تداولات الأربعاء 

 تراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13256 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10856 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.

 

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