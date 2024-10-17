شعارات الأندية الجماهيرية تفجر الأزمات، الأحمر يتسلح بـ"نادي القرن" والأهلي فوق الجميع، الزمالك مدرسة الفن والهندسة وأكبر قلعة رياضية، والإسماعيلي برازيل الكرة المصرية، والاتحاد زعيم الثغر

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الوسط الريضي، بعد استخدام مسئولو نادي الزمالك شعار “أكبر قلعة رياضية في مصر” ووضعها على قمصان التدريب للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

قصة شعار أكبر قلعة رياضية في مصر

بدأ الأمر عندما حل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على قناة أون تايم سبورتس، وأكد بشكل عفوي أن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، ومن لم يعتقد ذلك لا يفهم في الرياضة، قبل أن يسخر محمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة الأهلي من الأمر عبر “فيس بوك”، ليكرر لبيب الأمر خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إذ قال إن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومركزه الإعلامي سيكون طريق الانطلاق في الشعر والأدب والثقافة المصرية.

وبعدها وضع مسئولو قناة الزمالك “هاشتاج” تضمن عبارة "أكبر قلعة رياضية في مصر" على شاشة القناة، لتستمر حالة الجدل التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

ثم أطلق نادي الزمالك شعار “أكبر قلعة رياضية” عبر المنصات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مساء يوم الإثنين الماضي، عن اعتماد شعار "أكبر قلعة رياضية في مصر" لاستخدامه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.

شعار أكبر قلعة رياضية في مصر، أثار قصة ألقاب الأندية في الكرة المصرية، حيث تعدد مسميات الأندية المصرية التي نرصدها في التقرير التالي ما بين أبرز شعارات الأندية الجماهيرية وأسباب هذه التسمية.

الأهلي فوق الجميع

“الأهلي فوق الجميع” عبارة شهيرة اعتاد على استخدامها أبناء النادي الأهلي، حيث انطلقت لأول مرة على لسان الراحل صالح سليم، الرئيس السابق للنادي الأهلي، وتعبر عن أن مصلحة النادي تعلو على مصلحة أي فرد من بنائه، سواء كان لاعبًا أو مسؤولًا.

نادي القرن في أفريقيا

بعد تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن العشرين في أفريقيا، وتسلم الراحل صالح سليم رئيس النادي الأحمر الجائزة في حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، اعتاد مسئولو وجمهور النادي على استخدام الشعار، ووضعه مسئولو النادي على قمصان لاعبي فريق الكرة.

لافتة نادي القرن

وشهدت السنوات الماضية صراعا قضائيا مع نادي الزمالك بعدما استخدم الأخير شعار “نادي القرن الحقيقي”، ليحرك مسولو القلعة الحمراء دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.

نادي الزمالك يستخدم شعار نادي القرن الحقيقي

أعظم نادي في الكون

لقب أطلقته جماهير النادي الأهلي في هتافاتها للفريق، ليستخدمه مؤخرا مسئولو القلعة الحمراء في المؤتمرات الصحفية للنادي، خاصة أن الندي ينافس ريال مدريد على أكثر أندية العالم تتويجا ببطولات دولية وقارية.

ألقاب نادي الزمالك

إلى جانب شعار “أكبر قلعة رياضية في مصر” والذي أطلقه حسين لبيب، رئيس النادي الحالي، يُلقب الزمالك أيضًا بـ “مدرسة الفن والهندسة” و"القلعة البيضاء" و"الفارس الأبيض".

الدراويش وبرازيل أوروبا لقاب النادي الإسماعيلي

فيما أطلق على النادي الإسماعيلي ألقاب “الدراويش” في العصر الذهبي للنادي، بسبب ضم لاعبين من عائلة درويش، كما أطلق على الفريق لقب "برازيل أوروبا" نظرًا لأدائه المميز والكرة الجميلة التي يقدمها وارتداء التيشيرت لأصفر المشابه للون قميص البرازيل.

الاتحاد السكندري “زعيم الثغر”

لقب نادي الاتحاد السكندري بلقب “زعيم الثغر” كونه أنه أول نادٍ مصري نشأ من اندماج 4 أندية شعبية في الإسكندرية، ولأنه كان من أوائل الداعمين لفكرة تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم.



غزل المحلة “زعيم الفلاحين”

أطلق على نادي غزل المحلة لقب “زعيم الفلاحين” خاصة أنه يتبع شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، كما يعرف أيضًا بـ "أرجنتين الكرة المصرية"، كونه يرتدي قميص مشابه للتانجو الأرجنتيني.

سر تسمية المصري بـ"النسور الخضراء"

فيما أطلق على نادي المصري البورسعيدي لقب “النسور الخضر” بسبب اللون الأخضر المميز لزيه، ويحمل شعار الفريق صورة نسر أخضر.

ألقاب الأندية الشعبية

كما تعددت تسميات الأنجية الشعبية في مصر، ما بين “الإعصار البرتقالي” لفريق المنصورة بسبب لون زي الفريق، كما تم تسمية طنطا بـ""أبناء السيد البدوي" نسبة إلى السيد البدوي المدفون في مدينة طنطا، وأطلق على بلدية المحلة لقب “نادي الملوك” بسبب قرب مقر النادي من قصر الملك فاروق بالمحلة، أما نادي الترسانة فاشتهر بـ"الشواكيش" بسبب قوة لاعبيه الجسدية، كما أطلق على أسوان لقب “تماسيح النيل” نظرًا لموقعه في جنوب مصر التي كانت تشتهر منذ سنوات بتواجد التماسي في نهر النيل.