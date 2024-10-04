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رياضة

الدماطي يوضح سبب حذف تصريحاته بعد إنجاز برونزية اليد ويوجه رسالة لـ حسين لبيب

محمد الدماطي وحسين
محمد الدماطي وحسين لبيب، فيتو

فسر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تصريحاته والتي تضمنت مقارنة بين الأهلي والزمالك في سياق الاحتفال بتحقيق فريق كرة اليد للميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية بعدما أحدثت جدلا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

 

الدماطي ينشر توضيح علي الفيس بوك 

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك توضيح، أكد فيه أنه لم يقصد الإساءة إلى نادي الزمالك أو مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، موضحًا أنه كان يقصد المزاح عندما كتب عبارة “أكبر قلعة لكرة اليد في العالم”، وأنه اعتقد أن تصريح سابق لرئيس نادي الزمالك كان مزاحًا أيضًا.

وأكد الدماطي أنه عندما تأكد من جدية تصريح رئيس نادي الزمالك، قام بحذف الجزء الذي اعتبر فيه الأهلي أكبر قلعة لكرة اليد في العالم، مشيرًا إلى أنه لا مجال للمقارنة في هذه الحالة.

وكتب عضو مجلس الأهلي: “أنا بعتز جدًّا لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الصعيد الشخصي، ولما كتبت البوست كنت بهزر عشان كنت فاكر أن تصريح كابتن حسين بتاع أكبر قلعة دة متفبرك أو إنه أكيد بيهزر مثلا بنوع من المبالغة، فلما حد بعتلي الفيديو ولقيت إنه بيتكلم جد روحت معدل البوست عشان مش مجال رد في الحالة دي بالتأكيد”.

وكان عضو النادي الأهلي قد نشر تعليقًا عبر صفحته على فيسبوك عقب فوز فريق كرة اليد بالأهلي على برشلونة، أعرب فيه عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق، مضيفًا عبارة ساخرة أشار فيها إلى أن الأهلي هو أكبر قلعة لكرة اليد في العالم.

 

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