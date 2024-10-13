بعد تريند الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. أشهر ألقاب الأندية حول العالم.. الخطيب يصف الأهلي بـ أعظم نادي في الكون.. الهلال زعيم آسيا.. وريال مدريد هو الموت في أوروبا

أثار تصريح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأن الأبيض هو أكبر قلعة رياضية في مصر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية: إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر ليرد النادي الأهلي متمثلا في محمد الدماطي على تصريح رئيس الزمالك قائلا: تركنا لهم الشعارات وفزنا بالبطولات.

كما أن تصريح حسين لبيب فتح الباب للعديد من المناقشات بين جماهير القطبين حول من هو أكبر قلعة رياضية في مصر بالفعل، وهل من المفترض أن يصف رئيسا ناديه بهذا الوصف.

وقالت جماهير النادي الأهلي كيف يصف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ناديه بأكبر قلعة رياضية متجاهلا الأحمر، فيما ردت جماهير الزمالك بأن محمود الخطيب وصف الأهلي بأعظم نادي في الكون.

تريند أكبر قلعة رياضية في مصر ينتقل إلى دوريات العالم

تريند أكبر قلعة رياضية في مصر لم تقف حدوده عند مصر فقط بل إن بعض الأندية حول العالم رددت الشعار بعد تداوله بشكل واسع مثل فريق أتليتكو مدريد الذي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة لملعب الفريق واندا ميتروبوليتانو وعلقت أكبر قلعة رياضية في إسبانيا.

كما نشر نادي روما الإيطالي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لملعب الفريق “الأولمبيكو" وكتبت: أكبر قلعة رياضية في إيطاليا.

فيما نشر نادي إشبيلية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة لملعب الفريق "رامون سانشيز" وكتبت: هي جت علينا يعني.. أكبر قلعة رياضية في إسبانيا.

هي جت علينا يعني؟ 🤪



أكبر قلعة رياضية في إسبانيا 🇪🇸🏟️ pic.twitter.com/ktCWf8qzIQ — Sevilla FC Arab | إشبيلية (@SevillaFC_ARA) October 11, 2024

وخلال السطور التالية نعرض أشهر الألقاب للأندية حول العالم بعد تريند لقب أكبر قلعة رياضية في مصر.

حسين لبيب

الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

العديد من الألقاب يحملها نادي الزمالك يأتي على رأسها نادي الوطنية والكرامة بالإضافة إلى أكبر قلعة رياضية في مصر والذي أطلقه حسين لبيب.

الأهلي أعظم نادي في الكون

يتم وصف النادي الأهلي من قبل جماهيره بأعظم نادي في الكون وهو الذي أكده محمود الخطيب في تصريحات بذكرى تأسيس القلعة الحمراء قائلا: "كل سنة والأهلي أعظم نادي في الكون والرائد والمعلم ودائما رقم 1 وسيستمر رقم 1.

كما أن الأهلي فوق الجميع يعد من شعارات النادي الاهلي التي تستخدمها الجماهير ومسئولي الأحمر.

برشلونة أكثر من مجرد ناد

يشتهر نادي برشلونة بلقب "أكثر من مجرد نادي" يعكس هذا اللقب هوية برشلونة كممثل ليس فقط لكرة القدم، بل لثقافة وتاريخ إقليم كتالونيا بأكملها.

ريال مدريد في أوروبا هو "الموت"

لافتة ريال مدريد في أوروبا هو الموت ترفع عادة في أغلب مباريات الفريق الإسباني بأوروبا خاصة أن الميرنجي هو المسيطر على لقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

كما أن لقب هيا مدريد ولا شيء غير ذلك “Hala Madrid y nada más”، من أشهر الألقاب حول العالم والتي تخص فريق ريال مدريد.

ويعبر هذا الشعار عن الولاء المطلق لفريق ريال مدريد، ويستخدم لتشجيع الفريق في كل البطولات مع مختلف الألعاب الرياضية بالنادي.

ريال مدريد

الترجي شيخ الأندية التونسية وغول إفريقيا

يشتهر نادي الترجي التونسي بلقب شيخ الأندية التونسية وغول إفريقيا كما يشتهر بلقب "المكشخة"، ويعكس هذا اللقب الفخر والقوة التي يتميز بها النادي على المستوى المحلي والقاري.

النجم الساحلي "نجم ساطع في سماء الكرة الإفريقية"

يلقب فريق النجم الساحلي التونسي بعدد كبير من الألقاب مثل ليتوال، النِجمة، جوهرة الساحل إلا أن الجماهير التونسية تحب لقب نجم ساطع في سماء الكرة الإفريقية.

الاتحاد عميد الأندية السعودية

لقب نادي الاتحاد بـ"العميد" كونه أقدم نادي رياضي في المملكة العربية السعودية، ويعكس هذا اللقب الفخر بتاريخ النادي الطويل.

الهلال زعيم آسيا

يلقب الهلال بلقب "الزعيم" وزعيم اسيا لأنه يعتبر من أنجح الأندية في المملكة العربية السعودية وآسيا، ويمتلك عدد كبير من الألقاب الآسيوية والمحلية.

الهلال السعودي

العين سفير الكرة الإماراتية

يلقب فريق العين الإماراتي بعدد كبير من الألقاب مثل الزعيم وسفير الكرة الإماراتية.

الجزيرة فخر أبو ظبي

فريق الجزيره الإماراتي يلقبه عشاقه ومحبيه ومسئوليه بالعديد من الألقاب مثل فخر أبوظبي، رمز الريادة في الكرة الإماراتية، قصة نجاح تتجاوز الحدود".

فيما يعد لقب فخر أبو ظبي هو الأشهر والمحبب لجماهير الفريق حيث يدل على فخر نادي الجزيرة بكونه يمثل إمارة أبوظبي، ويبرز تميزه كأحد الأندية التي تتمتع بإنجازات رياضية داخل وخارج الإمارات.

مؤرخ رياضي يكشف أحقية الزمالك بلقب أكبر قلعة رياضية في مصر

فيما أكد عماد عبد المسيح، المؤرخ الرياضي، أن نادي الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر. وقال عبد المسيح في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك له الريادة في الألعاب الجماعية على مستوى التاريخ والأرقام ويستحق بكل تأكيد أن يكون أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأضاف: "لا يوجد نادٍ مثل الزمالك حقق ألقابًا قارية في جميع الألعاب خلال القرن الـ20 وكررها في القرن الـ21"، وتابع: "الزمالك ينفرد في أرقام عديدة بكل الألعاب لم يستطع أي نادٍ أن يحققها".