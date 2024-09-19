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رياضة

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

كمال درويش ولقب نادي
كمال درويش ولقب نادي القرن، فيتو

نادي القرن، كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حقيقة تعرض الفارس الأبيض للظلم في لقب نادي القرن الإفريقي، الذي ذهب للنادي الأهلي.

تغيير مصطفى مراد فهمي لائحة لقب نادي القرن الإفريقي

وقال درويش  خلال لقائه ببرنامج "حوار عن قرب" المذاع على قناة "تن": إن لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في ظل وجود مصطفى مراد فهمي جعلت الحصول على لقب نادي القرن من خلال النقاط وليس الألقاب.

وأكد: مصطفى مراد فهمي قام بتغيير بنود لائحة الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي، لإعطاء النادي الأهلي اللقب، وفي هذه الفترة كان هناك قلق إداري بنادي الزمالك ولم يكن هناك وعي بهذا الموضوع.

 

 

 

الزمالك نادي القرن الإفريقي بشهادة فيفا

ولفت إلى أن معهد الإحصاء التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعطى لقب نادي القرن الإفريقي لصالح نادي الزمالك بناءً على البطولات وليس الأرقام.

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وتابع: لا يوجد إمكانية للطعن على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبالتالي لم يكن لدى نادي الزمالك القدرة على تغيير شيء، وكان لابد من سبق الحدث.

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الزمالك نادي القرن الكاف مصطفي مراد فهمي كمال درويش النادي الأهلي

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