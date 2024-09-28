السبت 28 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد تدهور الأوضاع في لبنان.. إليسا تعلق حفلاتها

حسن نصر الله وإليسا،فيتو
حسن نصر الله وإليسا،فيتو

قبيل الإعلان الرسمي عن استشهاد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أطلقت المطربة اللبنانية إليسا بيانا عاجلا تعلن خلاله ع تعليق حفلاتها المقرر إنطلاقها خلال الفترة المقبلة احتراما للضحايا والأبرياء الذين سقطوا خلال الأيام الماضية إثر غارات إسرائيلية.

و جاء فى بيان إليسا: تدهورت الأوضاع الأمنية فى بلدي الحبيب لبنان بشكل دراماتيكي وهذا ما جعلني مثل أية مواطنة أشعر بالقلق على وطني.. وفى الوقت ذاته كنت ملتزمة لحفل فى قبرص إلا أنني بدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه إحتراما لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات..

وتابع البيان:

استشهاد حسن نصر الله

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني رسميا استشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

 

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