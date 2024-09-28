أصالة تعلق على أحداث لبنان: الله يحفظ البلاد
توجهت الفنانة أصالة إلى الله بالدعاء للشعب اللبناني، في ظل المحنة والأوضاع الدامية التي يمر بها لبنان حاليا.
وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: الله يحفظ لبنان ويحفظ شعبه وأرضه، ويحميه ويطلعه من هالوجع إللي واجعنا معه يارب العالمين.
استشهاد حسن نصر الله
واليوم أعلن حزب الله اللبناني رسميا استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
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