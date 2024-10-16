الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

انفجارات ضخمة في صفد جراء اعتراض رشقة صواريخ كبيرة من لبنان (فيديو)

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات هزت مدينة صفد ومحيطها جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من لبنان وباتجاه صفد ومحيطها.

وأظهرت لقطات تصدي الدفاعات الجوية وصواريخ القبة الحديدية لتلك الصواريخ.

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