مرتجي: فخورون بالشراكة مع «يونيسف» وهدفنا مساعدة الأطفال والشباب

أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، عن اعتزاز الأهلي وفخره بتجديد الشراكة مع يونيسف، والعمل سويا خلال السنوات الأربعة القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الجزيرة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وجيرمي هوبكينز ممثل اليونيسف في مصر.



وأوضح أن الجهود لن تتوقف خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تمكين فرص العمل والأنشطة المختلفة ومواجهة الظواهر السلبية مثل التنمر وملفات التغذية والتوعية وغيرها.



وأشار إلى أن النادي فخور بكل الجهود المبذولة من أجل مساعدة الأطفال والشباب وتوفير بيئة مناسبة للتنشئة السليمة لكل الأجيال.

وأشار مرتجي إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حريص على تكريس فكرة الدور المجتمعي للأهلي الذي يعد أول نادٍ في أفريقيا والشرق الأوسط يمتلك مؤسسة مجتمعية تقدم خدمات عديدة؛ سواء داخل مصر أو خارجها، وكذلك مساعدة الأشقاء في فلسطين من خلال قوافل الإغاثة، وتخصيص عوائد مباراة سابقة بدوري أبطال إفريقيا لصالحهم.



وأضاف أن شعبية الأهلي الكبيرة تضيف لأي مؤسسة، وأن جهود يونيسف تمثل أهمية لمشروع الشراكة الإيجابية لإفادة المجتمع بشكل عام، وأن أكاديميات الأهلي تضم حوالي ٢٣ ألف طفل في مختلف المحافظات، وهو ما يمثل بيئة خصبة لتحقيق أهداف المؤسسة بشكل عام.

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة طلب الأهلي تأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن الأهلي تقدم بالفعل بطلب لتأجيل موعد انطلاق بطولة السوبر بسبب ضيق الفترة الزمنية بين مباراة منتخب مصر وموريتانيا وموعد انطلاق البطولة مما يؤثر على اللاعبين بسبب عدم الحصول علي الراحة الكافية.

وعلى صعيد متصل كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الخميس عن وجود اتجاه لتأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر لها أن تقام 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن هناك اتجاها لتأجيل بطولة السوبر المصري بسبب التزامات منتخب مصر المرتبط بمواجهة موريتانيا 15 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2026، وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار.

وأضافت الصحيفة أن ضيق الوقت بين مباراة مصر وموريتانيا وبداية كأس السوبر هو ما يعيق إقامة البطولة في موعدها بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكدت الصحيفة أن في حالة اتخاذ القرار الرسمي بالتأجيل فسوف يتم تحديد موعد انطلاق البطولة الجديد بعد التنسيق بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيرة إلى أن الموعد الأقرب للبطولة سيكون في ديسمبر المقبل.

مواجهات السوبر المصري

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي (بطل الدوري) ضد سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، ويواجه بيراميدز (بطل كأس مصر)، الزمالك صاحب الكارت الذهبي.