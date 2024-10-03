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رياضة

بيراميدز أم رغبة اللاعب، سر تعثر صفقة انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

الزمالك، كشف المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن رمضان صبحي لاعب قوي ومميز، ونرغب دائمًا في التعاقد معه.

وأوضح هشام نصر، أن رمضان صبحي لا يمتلك الرغبة الحقيقية في اللعب للزمالك، وفريقه بيراميدز يبالغ في الطلبات المادية من أجل إتمام صفقة انتقاله للقلعة البيضاء.

وتابع هشام نصر: “الزمالك يسعى دائما إلى التعاقد مع اللاعبين أصحاب الرغبة الحقيقية في اللعب ضمن صفوف القلعة البيضاء”.

دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في مفاوضات مع لاعب الوسط عبد الله السعيد لمتديد تعاقده لمدة موسم إضافي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وتدور حاليًّا مفاوضات لتمديد التعاقد لموسم إضافي.

وكشف مصدر، أن الزمالك أتم الاتفاق مع اللاعب على تجديد التعاقد وتم الإتفاق على كافة البنود المالية.

وتنتهي عقود 10 لاعبين مميزين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

 

10 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

ويحق لهؤلاء اللاعبين التوقيع لأي ناد في يناير المقبل وهو ما يتيحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن ينتقلوا لفريقهم الجديد بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح الزمالك مطالبا بتجديد عقود من يحتاجهم من هؤلاء اللاعبين خلال الفترة القصيرة المقبلة كي لا يرحلون بشكل مجاني عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقود كل من: أحمد سيد زيزو، محمود الونش، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد بالإضافة إلى الثلاثي المعار إلى صفوف الزمالك لمدة موسم وهم: محمد حمدي من نادي إنبي والبولندي كونراد ميشالاك من نادي  نادي أحد والمغربي محمود بنتايك قادمًا من سانت إتيان الفرنسي.

 

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