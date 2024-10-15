الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جهاز دمياط الجديدة يبحث مع شعبة التطوير العقاري دعم ملف الاستثمار

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وشعبة التطوير العقاري، فيتو

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اجتماع مساء اليوم الثلاثاء مع أعضاء شعبة التطوير العقاري وتطوير المشروعات العقارية بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور محمد أنور العرابي وأعضاء الشعبة، بحضور المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية.

استهل رئيس الجهاز، اللقاء بالترحيب بالحضور، موضحًا أن قطاع التطوير والاستثمار العقاري هو واحد من أهم القطاعات الاستثمارية في الاقتصاد المصري، لما يحققه من أهداف تنموية واقتصادية، الذي يلقي اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، وجميع أجهزتها التنفيذية والإدارية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتبر الداعم الأول لقطاع الاستثمار العقاري في مصر. 

 

مناقشة مشكلة قيد الارتفاعات داخل مدينة دمياط الجديدة

ثم انتقل الحضور لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة التي تهم قطاع التطوير العقاري، يأتى علي رأسها قيد الارتفاعات داخل المدينة، وكيفية دعم معرض ومؤتمر شعبة التطوير العقاري المزمع إقامته  بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة مطلع شهر نوفمبر المقبل، ضمن فاعليات مهرجان دمياط 2024.

 جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يجتمع  مع أعضاء شعبة التطوير العقاري وتطوير المشروعات العقارية

على جانب آخر أعرب الدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية والحضور، عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة من رئيس الجهاز وفريق العمل المعاون، لدعم القطاع العقاري والاستثماري والتنموي وأعمال التطوير في كافة المحاور بمدينة دمياط الجديدة، وحرصه الدائم على المتابعة لكافة الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري، وتذليل أى معوقات تواجه المطورين العقاريين بمدينة دمياط الجديدة، كأولى المدن فى الآونة الأخيرة الجاذبة للاستثمار.

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم شركات التطوير العقاري  لتستمر في طريقها نحو مستقبل أفضل، وتقديم أفضل الفرص الإستثمارية للمهتمين بالقطاع العقاري، وتذليل كافة العقبات بقانون التصالح، باعتباره هدف الدولة، للقضاء على المخالفات ووضع حد شامل للمخالفات البنائية السابقة.

 

رئيس الجهاز يناشد سكان المدينة بسرعة التقدم بطلبات التصالح طبقا للتوقيتات المعلنة

ناشد رئيس الجهاز، سكان المدينة بسرعة التقدم بطلبات التصالح طبقا للتوقيتات المعلنة، لإستقبال طلبات التصالح وسرعة نهوها من اللجان المختصة. 
وفى سياق متصل طلب الحضور عقد اجتماع دوري مع أعضاء شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط، لتعزيز سبل التعاون المثمر والبناء، وتذليل العقبات ودفع معدلات التنمية، ورحب بها رئيس الجهاز، بإعتبار أعضاء الشعبة ممثل رسمي عن محافظة دمياط، ويهدف إلى تحقيق نتائج وتيسيرات في التنفيذ والسداد تلبي طموح المواطنين في معرض التطوير العقاري القادم بمدينة دمياط الجديدة مطلع شهر نوفمبر ضمن فاعليات مهرجان دمياط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستثمار العقارى الدكتور محمد أنور الغرفة التجارية بدمياط القطاعات الاستثمارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط مدينة دمياط الجديدة

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة بمشروع دار مصر في دمياط الجديدة (صور)

حصاد وزارة السياحة والآثار في أسبوع، لقاءات مكثفة لزيادة حركة السائحين الوافدين، إلغاء تراخيص 36 شركة لمخالفتها ضوابط الحج، الكشف عن أول مرصد فلكي قبل الميلاد، استرداد ثلاث قطع أثرية من هولندا

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية.. ويبحث تطورات الأوضاع بغزة والسودان ولبنان مع قادة أمريكا وألمانيا وبلغاريا والعراق والكونجرس

بالدرجات في جميع المحافظات، تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2024

دار الإفتاء: لهذه الأسباب لا يجوز مشاركة الكورسات التعليمية

جاهزية معامل التنسيق وإنهاء أعمال الصيانة للمباني التابعة، قرارات هامة للمجلس الأعلى للجامعات

نقابة كتاب مصر ترفع سقف الانتفاع بالخدمة الصحية للعضو إلى 60 ألف جنيه

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية