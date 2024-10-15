رئيس جهاز دمياط الجديدة يبحث مع شعبة التطوير العقاري دعم ملف الاستثمار

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اجتماع مساء اليوم الثلاثاء مع أعضاء شعبة التطوير العقاري وتطوير المشروعات العقارية بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور محمد أنور العرابي وأعضاء الشعبة، بحضور المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية.

استهل رئيس الجهاز، اللقاء بالترحيب بالحضور، موضحًا أن قطاع التطوير والاستثمار العقاري هو واحد من أهم القطاعات الاستثمارية في الاقتصاد المصري، لما يحققه من أهداف تنموية واقتصادية، الذي يلقي اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، وجميع أجهزتها التنفيذية والإدارية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتبر الداعم الأول لقطاع الاستثمار العقاري في مصر.

مناقشة مشكلة قيد الارتفاعات داخل مدينة دمياط الجديدة

ثم انتقل الحضور لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة التي تهم قطاع التطوير العقاري، يأتى علي رأسها قيد الارتفاعات داخل المدينة، وكيفية دعم معرض ومؤتمر شعبة التطوير العقاري المزمع إقامته بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة مطلع شهر نوفمبر المقبل، ضمن فاعليات مهرجان دمياط 2024.

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يجتمع مع أعضاء شعبة التطوير العقاري وتطوير المشروعات العقارية

على جانب آخر أعرب الدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية والحضور، عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة من رئيس الجهاز وفريق العمل المعاون، لدعم القطاع العقاري والاستثماري والتنموي وأعمال التطوير في كافة المحاور بمدينة دمياط الجديدة، وحرصه الدائم على المتابعة لكافة الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري، وتذليل أى معوقات تواجه المطورين العقاريين بمدينة دمياط الجديدة، كأولى المدن فى الآونة الأخيرة الجاذبة للاستثمار.

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم شركات التطوير العقاري لتستمر في طريقها نحو مستقبل أفضل، وتقديم أفضل الفرص الإستثمارية للمهتمين بالقطاع العقاري، وتذليل كافة العقبات بقانون التصالح، باعتباره هدف الدولة، للقضاء على المخالفات ووضع حد شامل للمخالفات البنائية السابقة.

رئيس الجهاز يناشد سكان المدينة بسرعة التقدم بطلبات التصالح طبقا للتوقيتات المعلنة

ناشد رئيس الجهاز، سكان المدينة بسرعة التقدم بطلبات التصالح طبقا للتوقيتات المعلنة، لإستقبال طلبات التصالح وسرعة نهوها من اللجان المختصة.

وفى سياق متصل طلب الحضور عقد اجتماع دوري مع أعضاء شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط، لتعزيز سبل التعاون المثمر والبناء، وتذليل العقبات ودفع معدلات التنمية، ورحب بها رئيس الجهاز، بإعتبار أعضاء الشعبة ممثل رسمي عن محافظة دمياط، ويهدف إلى تحقيق نتائج وتيسيرات في التنفيذ والسداد تلبي طموح المواطنين في معرض التطوير العقاري القادم بمدينة دمياط الجديدة مطلع شهر نوفمبر ضمن فاعليات مهرجان دمياط.