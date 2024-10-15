بحضور تميم ومحمد بن سلمان، انطلاق القمة الخليجية الأوروبية فى بروكسل الأربعاء

القمة الخليجية الأوروبية، تعقد غدا الأربعاء فى بروكسل، أول قمة بين دول التعاون الخليجى والدول الأوربية، منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989.

انطلاق أعمال القمة الخليجية الأوروبية فى بروكسل

وتعقد القمة الخليجية الأوروبية، على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة 33 قائدا ورئيس دولة ورئيس وزراء.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، فى تصريحات سابقة له، على الأهمية الكبيرة للقمة الخليجية الأوروبية، التى تعتبر أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989.

وشدد البديوي، على أن القمة الخليجية الأوروبية، تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأشار أمين التعاون الخليجى، إلى أن القمة الخليجية الأوروبية، ستعمل على توطيد الدور البارز لدول المجلس كشريك دولي في تعزيز التنمية المستدامة، وأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع.

أجندة مزدحمة على طاولة القمة الخليجية الأوروبية الأولى

ومن المقرر، أن تناقش القمة الخليجية الأوروبية، ملفات سياسية وأمنية واقتصادية مزدحمة، تشمل تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمدد العدوان الإسرائيلي إلى الأراضى اللبنانية، والمخاطر المحدقة للصراع بين إسرائيل وإيران.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، ترأس الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، وفد المملكة المشارك في القمة، وذلك بناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كما يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وفد بلاده.