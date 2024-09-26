بيان أمريكي خليجي يدعم إقامة دولة فلسطينية

أصدر وزير الخارجية الأمريكي بيانا مشتركا مع نظرائه بـ مجلس التعاون الخليجي، جاء فيه: "ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67".

بيان أمريكي خليجي يدعم إقامة دولة على حدود 67

وتضمن البيان الأمريكي الخليجي المشترك:" نشيد بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة وقلقون إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي".

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.

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