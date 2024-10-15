أخبار الفن اليوم، شيرين توجه رسالة قوية لـ أصدقائها وجمهورها، ويسرا تدير جلسة حوارية لـ إسعاد يونس بمهرجان الجونة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الرسالة التي وجهتها الفنانة شيرين عبد الوهاب لزملائها وأصدقائها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

وجهت النجمة شيرين عبدالوهاب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.

تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، 14 فيلمًا مختارًا للعرض في سينما زاوية، حيث تُعرض الأفلام يوميًا من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة، استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا.

في مثل يومنا هذا، 15 أكتوبر، من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يستهدف تشجيع أصحاب القلوب المضيئة والبصيرة النافذة من المكفوفين على استخدام تلك العصا لمساعدتهم في حياتهم اليومية، ولزيادة الوعي بحقوقهم باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمعات.

قررت الفنانة كارول سماحة، أن توقف التجهيزات لتصوير كليباتها الغنائية الجديدة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

تنتظر الفنانة آية سماحة أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل باسورد، الذي سينطلق عرضه قريبًا ويشارك به إلى جانبها عدد من النجوم.

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “حياة أو موت” بطولة حنان مطاوع ورنا رئيس، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

احتفل الفنان حازم زيدان، نجل النجم السوري أيمن زيدان، بزفافه على الفنانة لمى بدور في حفل ضخم بالعاصمة السورية دمشق بعد قصة حب دامت لسنوات.

هنأت المطربة التونسية لطيفة الشعب التونسي بالذكرى الـ 61 لعيد الجلاء.

يستعد الفنان رامي صبري، لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

أعلنت قناة mbc مصر عرض مسلسل “سيب وأنا سيب” لأول مرة عبر شاشتها.