أخبار الفن اليوم، شيرين توجه رسالة قوية لـ أصدقائها وجمهورها، ويسرا تدير جلسة حوارية لـ إسعاد يونس بمهرجان الجونة
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الرسالة التي وجهتها الفنانة شيرين عبد الوهاب لزملائها وأصدقائها.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة قوية لأصدقائها وجمهورها
وجهت النجمة شيرين عبدالوهاب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.
مهرجان الجونة يعلن عن عرض عدد من أفلامه بسينما زاوية
تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، 14 فيلمًا مختارًا للعرض في سينما زاوية، حيث تُعرض الأفلام يوميًا من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
يسرا تدير جلسة حوارية لـ إسعاد يونس بمهرجان الجونة السينمائي
أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة، استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا.
في اليوم العالمي للعصا البيضاء، أشهر 5 أفلام أبطالها مكفوفون
في مثل يومنا هذا، 15 أكتوبر، من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يستهدف تشجيع أصحاب القلوب المضيئة والبصيرة النافذة من المكفوفين على استخدام تلك العصا لمساعدتهم في حياتهم اليومية، ولزيادة الوعي بحقوقهم باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمعات.
كارول سماحة تتوقف عن تجهيز 6 كليبات لهذا السبب
قررت الفنانة كارول سماحة، أن توقف التجهيزات لتصوير كليباتها الغنائية الجديدة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.
بطولة آية سماحة، موعد انطلاق عرض مسلسل باسورد
تنتظر الفنانة آية سماحة أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل باسورد، الذي سينطلق عرضه قريبًا ويشارك به إلى جانبها عدد من النجوم.
سلوى عثمان تكشف طبيعة شخصيتها في "حياة أو موت"
كشفت الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “حياة أو موت” بطولة حنان مطاوع ورنا رئيس، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025.
نجم مسلسل لعبة حب يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن في سوريا
احتفل الفنان حازم زيدان، نجل النجم السوري أيمن زيدان، بزفافه على الفنانة لمى بدور في حفل ضخم بالعاصمة السورية دمشق بعد قصة حب دامت لسنوات.
لطيفة تهنئ الشعب التونسي بالذكرى الـ61 لعيد الجلاء
هنأت المطربة التونسية لطيفة الشعب التونسي بالذكرى الـ 61 لعيد الجلاء.
نوفمبر المقبل، جولة غنائية لـ رامي صبري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
يستعد الفنان رامي صبري، لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.
MBC مصر تعلن عرض "سيب وأنا سيب" ابتداء من 22 أكتوبر
أعلنت قناة mbc مصر عرض مسلسل “سيب وأنا سيب” لأول مرة عبر شاشتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.