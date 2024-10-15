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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة يعلن عن عرض عدد من أفلامه بسينما زاوية

أفلام مهرجان الجونة
أفلام مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، 14 فيلمًا مختارًا للعرض في سينما زاوية، حيث تُعرض الأفلام يوميًا من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

أفلام مهرجان الجونة السينمائي في زاوية 

وتضم المجموعة عدد من أكثر الأفلام المنتظرة من الجونة على شاشات سينما زاوية، منهم ثلاثة أفلام من المسابقة الرسمية لمهرجان كان لهذا العام (THE SUBSTANCE، THE SEED OF THE SACRED FIG، CAUGHT BY THE TIDES)؛ فيلمين تسجيلين من أكثر الأفلام التسجيلية إثارة للاهتمام من بين الأفلام المختارة في مهرجان الجونة، يُعرضان مع ترجمة عربية (SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT وMISTRESS DISPELLER). 

برنامج مهرجان الجونة في زاوية 

ويشمل البرنامج أيضًا أحدث أفلام المخرج بيدرو ألمودوفار THE ROOM NEXT DOOR، وفيلم ALGIERS الذي يمثل الجزائر في الدورة 97 من جوائز الأوسكار.

والفيلم المفضل لدى الجمهور في مهرجان صندانس GIRLS WILL BE GIRLS، وفيلم THE STORY OF SOULEYMANE الحائز على جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل في قسم نظرةً ما بمهرجان كان السينمائي. 

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خدمة من الجونة السينمائي لجمهور القاهرة، مواعيد عرض أفلام المهرجان في "زاوية"

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