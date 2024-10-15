شاهد، هدف إبراهيم عادل العالمي في مرمى موريتانيا

منتخب مصر، سجل إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر هدف الفوز أمام موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا ليقود الفراعنة للفوز.

واستغل إبراهيم عادل تقدم حارس مرمى موريتانيا ليسجل الهدف من مسافة بعيدة من منتصف الملعب تقريبا.

إبراهيم عادل يبصم على هدف رائع في شباك المنتخب الموريتاني#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 pic.twitter.com/vEeWhGIZ2o — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وضغط منتخب مصر بقوة خاصة في خط الهجوم عن طريق عمر مرموش وأحمد سيد زيزو ولكنه لم يصل للشباك خلال أحداث الشوط الأول.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

ونجح الشناوي في التصدي لأخطر كرات المباراة بالدقيقة 56 من انفراد تام بالمرمى.

واستمرت محاولات كلا المنتخبين لخطف هدف الفوز حيث دفع حسام حسن بمحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي خلال أحداث الشوط الثاني.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا بشكل مكون من:

كشف منتخب موريتانيا عن تشكيل اللاعبين لمباراة مصر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل موريتانيا أمام مصر

منتخب مصر رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن مكانه في أمم إفريقيا بشكل رسمي.