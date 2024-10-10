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محافظات

نزيف الأسفلت مستمر، إصابة 11 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية السعديين التابعة لمركزمنيا القمح محافظة الشرقية حادث سير مروعا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن اصابة 11 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

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نزيف الأسفلت مستمر، طريق الموت يتسبب في اصابة 11 شخصا بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل بالطريق الإقليمي أمام قرية السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح ونتج عن الحادث اصابة 11 شخصا بسحجات وكسور وجروح متنوعة بالجسم وجرى نقل المصابين بسيارات الاسعاف الي المستشفيات القريبة  لتقديم العلاج اللازم.

جري تحرير محضر بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مرة ثانية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

حوادث طرق
 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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