الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فصائل عراقية تستهدف الجولان وإيلات بالمسيرات

المقاومة العراقية،فيتو
المقاومة العراقية،فيتو

أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت بالمسيرات مواقع إسرائيلية في كل من هضبة الجولان المحتلة ومدينة إيلات المطلة على خليج العقبة في البحر الأحمر.

فصائل عراقية تستهدف مواقع اسرائيلية 

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها استهدفت موقعين إسرائيليين في هضبة الجولان خلال الساعات الماضية، متعهدة بمواصلة عملياتها ضد إسرائيل، ردا على التصعيد في غزة ولبنان، على حد قولها.

ونشرت الفصائل مشاهد من عملية إطلاق لطيران مسير باتجاه هدفين في إيلات.

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل أنها استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، ومن بينها ميناء حيفا.

أبرز الفصائل العراقية الموالية لإيران

وتشكل فصائل عراقية موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل أنها استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، ومن بينها ميناء حيفا.

وتشكل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان المحتل بطائرة مسيرة (فيديو)

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إسرائيل البحر الأحمر الجولان الفصائل العراقية الموالية لإيران الفصائل العراقية

مواد متعلقة

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان المحتل بطائرة مسيرة (فيديو)

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان

وسام أبو علي بعد الهزيمة أمام العراق: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل

الأكثر قراءة

لحظة انتشال ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا بعد سقوطهم فى ترعة الإبراهيمية

الحصيلة الأولية 23 مصابا، انتشال مصابين من ترعة الإبراهيمية فى حادث قطاري المنيا

إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد

تحرك مهندسي وأوناش السكك الحديدية لموقع حادث تصادم قطاري المنيا

التحقيقات الأولية عن حادث المنيا، جرار اصطدم بقطار النوم من الخلف وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية

تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية (فيديو)

وزير النقل يصدر تعليماته بخصوص حادث قطاري المنيا

مفاجأة في التقرير المبدئي حول حادث تصادم قطاري المنيا

منوعات

المزيد

لالتقاط الجسيمات الشبح، الصين تشيد أكبر جهاز كروي تحت الأرض

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية