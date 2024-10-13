الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

الحرب على لبنان ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه تم إطلاق نحو 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الغربي منذ منتصف الليل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات في الجليل الأعلى وفي المطلة شمال إسرائيل.

وكان حزب الله قال في عدة بيانات له منذ فجر اليوم الأحد إنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لمنطقة تل المدوّر في بلدة رامية، مشيرا إلى أنه أوقع شهداء وجرحى في استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاروخ موجه.

كما استهدف آلية مدرعة إسرائيلية واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية.

وأضاف حزب الله أنه استهدف "زرعيت" شمالي إسرائيل بصاروخ بركان.

كما قصف فجر الأحد مربضا للجيش الإسرائيلي في معيليا بصلية صاروخية.

كذلك أعلن الحزب عن استهدافه تجمعا للجنود الإسرائيليين في شوميرا وخلة وردة بجنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه تجمعات للجنود الإسرائيليين في موقع تل شعر وفي المنارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب على لبنان لبنان الجليل الأعلى حزب الله تل المدو ر

مواد متعلقة

أوستن يدعو نظيره الإسرائيلي بحماية قوات يونيفيل في لبنان

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل لجنوب لبنان بصاروخ موجه

اندلاع حرائق بمواقع شمال إسرائيل بعد استهدافها بصواريخ من لبنان

إسرائيل تطالب بإخلاء المزيد من القرى في جنوب لبنان

الأكثر قراءة

تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية

اجتماع البنك المركزي يحدد مصير الشهادات لمدة عام

للمرة الثانية، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء اليوم وغدا وتدعو المواطنين لإغلاق النوافذ

درجات الحرارة اليوم الأحد 13-10-2024 في مصر

بدء الحجز الإلكتروني لشقق مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

منوعات

المزيد

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية