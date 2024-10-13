بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى موريتانيا لمواجهة منتخبها في جولة الإياب

منتخب مصر، تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة اليوم الأحد على متن طائرة خاصة في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، إستعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

وتقلع طائرة منتخب مصر في تمام الرابعة عصرا في طريقها إلى الأراضي الموريتانية، في رحلة طيران تستغرق قرابة ثماني ساعات.

رئيس بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

ويرأس بعثة منتخب مصر الوطني في رحلة موريتانيا محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

وتضم البعثة كافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى جانب 22 لاعبا

منتخب مصر الوطني، فيتو

قائمة منتخب مصر لمباراة الإياب أمام موريتانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل

إراحة محمد صلاح

وقرر حسام حسن إراحة محمد صلاح وعدم اصطحابه في رحلة الفريق إلى موريتانيا، كما قرر عدم اصطحاب عماد نبيل دونجا ضمن بعثة الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا

منتخب مصر يتدرب على ملعب نجيل صناعي

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا صباحيا اليوم الأحد على ملعب من النجيل الصناعي، هو الأخير له قبل السفر إلى موريتانيا، حيث تقام مباراة الإياب على ملعب من النجيل الصناعي بالعاصمة نواكشوط.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.