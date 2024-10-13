الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى موريتانيا لمواجهة منتخبها في جولة الإياب

بعثة منتخب مصر الأول،
بعثة منتخب مصر الأول، فيتو

منتخب مصر، تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة اليوم الأحد على متن طائرة خاصة في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، إستعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

وتقلع طائرة منتخب مصر في تمام الرابعة عصرا في طريقها إلى الأراضي الموريتانية، في رحلة طيران تستغرق قرابة ثماني ساعات.

رئيس بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

ويرأس بعثة منتخب مصر الوطني في رحلة موريتانيا محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

وتضم البعثة كافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى جانب 22 لاعبا 

منتخب مصر الوطني، فيتو

قائمة منتخب مصر لمباراة الإياب أمام موريتانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف  - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل

إراحة محمد صلاح 

وقرر حسام حسن إراحة محمد صلاح وعدم اصطحابه في رحلة الفريق إلى موريتانيا، كما قرر عدم اصطحاب عماد نبيل دونجا ضمن بعثة الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا

منتخب مصر يتدرب على ملعب نجيل صناعي

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا صباحيا اليوم الأحد على ملعب من النجيل الصناعي، هو الأخير له قبل السفر إلى موريتانيا، حيث تقام مباراة الإياب على ملعب من النجيل الصناعي بالعاصمة نواكشوط.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا 

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم العاصمة الموريتانية نواكشوط المنتخب الموريتاني التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية محمد أبو الوفا حسام حسن

مواد متعلقة

بطائرة خاصة، حسام حسن يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا

شاهد، عصبية حسام حسن في مباراة منتخب مصر وموريتانيا

136 مليون يورو للفراعنة، منتخب مصر يتفوق على موريتانيا في القيمة التسويقية

الأكثر قراءة

لحظة انتشال ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا بعد سقوطهم فى ترعة الإبراهيمية

الحصيلة الأولية 23 مصابا، انتشال مصابين من ترعة الإبراهيمية فى حادث قطاري المنيا

إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد

تحرك مهندسي وأوناش السكك الحديدية لموقع حادث تصادم قطاري المنيا

التحقيقات الأولية عن حادث المنيا، جرار اصطدم بقطار النوم من الخلف وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية

تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية (فيديو)

وزير النقل يصدر تعليماته بخصوص حادث قطاري المنيا

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم قطارين بالمنيا

منوعات

المزيد

لالتقاط الجسيمات الشبح، الصين تشيد أكبر جهاز كروي تحت الأرض

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية