تفاصيل مران المنتخب الوطني اليوم استعدادا لمواجهة موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا (صور)

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه في الرابعة عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ١٥ أكتوبر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

وخاض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة موريتانيا أمس ضمن مواجهات الجولة الثالثة والتي شهدت فوز المنتخب ٢ /٠، تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

حضر مران منتخب مصر محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا.

من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب في الرابعة عصر غدا إلى موريتانيا.

غادر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم لصعوبة لحاقه بمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وخضع اللاعب لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية و أثبتت استمرار معاناته من الإجهاد بالعضلة الخلفية، ليفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب، الذي غادر المعسكر عقب تدريب اليوم.

وحدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موعد سفر الفراعنة لـ موريتانيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

موعد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

ويسافر منتخب مصر غدا في الرابعة عصرا إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني.

وتستغرق رحلة سفر منتخب مصر من القاهرة إلى موريتانيا 8 ساعات تقريبا.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره موريتانيا في السادسة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

نجح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني في تحقيق رقم جديد لم يحققه الفراعنة منذ ٢٣ عامًُا و٩ أشهر.

ولأول مرة يستطيع منتخب مصر أن يفوز في 3 مباريات متتالية في بداية مشواره في تصفيات أمم إفريقيا من العام 2001.

وكان حسام حسن شريكا في المرتين الأولى كلاعب وكان الجوهري مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر والمرة الثانية حققها العميد وهو مدير فني للفراعنة بعد الفوز اليوم على موريتانيا.