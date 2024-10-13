القناة 12 الإسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن دعم أمريكي جديد لتل أبيب
أفادت القناة 12 الإسرائيلية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه لأول مرة سيعمل جنود أمريكيون على تشغيل بطاريات لاعتراض الصواريخ الباليستية داخل إسرائيل.
منظومة أمريكية للدفاع عن إسرائيل
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، إن الجيش الأمريكي سينشر لأول مرة منظومة "ثاد" للدفاع الجوي داخل اسرائيل، تحسبًا لهجمات إيرانية محتملة عليها، بعد أن توعدت برد على استهداف إيران لقواعد جوية إسرائيلية مطلع الشهر الجاري.
واشنطن تنشر دفاعات جوية في إسرائيل لأول مرة
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، إنه "لأول مرة، سيتم نشر بطاريات دفاع جوي أمريكية في إسرائيل، في إطار الاستعدادات للرد الإيراني المتوقع بعد رد إسرائيل".
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