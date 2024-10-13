إيهاب الكومي يعلق على تصريحات حسام حسن: لا تشغلنا في الوقت الحالي

أكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب موريتانيا أرهق المنتخب المصري، وهناك تطور كبير في الكرة الإفريقية.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أصبحنا على بعد نقطة واحدة من التأهل، وليس هدفنا التأهل ولكن الهدف هو إعادة هيبة الفراعنة".

وأضاف إيهاب الكومي: "حسام حسن المدير الفني، وافق على رحيل محمد صلاح وإراحته بعد التنسيق مع الاتحاد المصري، وأكد أنه يملك وفرة من اللاعبين ولو أراد أي لاعب الراحة من مباراة موريتانيا المقبلة سأوافق".

واستطرد عضو اتحاد الكرة: "حسام حسن يعامل كل اللاعبين بنفس المعاملة ولا توجد أي معاملة خاصة للاعب محمد صلاح وهو قريب من اللاعبين وهناك حالة من السعادة بين اللاعبين بالتواجد معه".

واختتم: "تصريحات حسام حسن قبل مباراة موريتانيا بشأن الانتخابات، لا تشغلنا في الوقت الحالي، وهو رأيه الشخصي ولكن كل شخص له سلبياته وإيجابياته ولا نقدر نلومه على رأيه الشخصي".