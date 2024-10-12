بعد تصريحاته الأخيرة، أيمن يونس يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن (فيديو)

انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، تصريحات الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لا سيما المتعلقة بمقارنته بنجم ليفربول محمد صلاح.

تصريحات حسام حسن

وقال أيمن يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "أمر غير جيد عندما يتكلم المدرب خارج الملعب كثيرا، لاعب الكرة والمدير الفني يجب عليهما الحديث عن ما يحدث داخل المباراة".

مشكلة حسام حسن الفترة الأخيرة

ولفت: "حسام حسن مشدود زيادة عن اللزوم الفترة الأخيرة في حاجات خارج المنهج المطلوب منه، التأهل لنهائيات كأس العالم والمنافسة على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتكوين شخصية مختلفة".

شخصية الكومبارس وسقف طموحات محمد صلاح

وتابع: "شخصية الكومبارس غير مقبولة لمنتخب مصر بعدما غير محمد صلاح سقف أحلامنا وتحقيق الكثير من الإنجازات، وهناك لاعب جديد اسمه عمر مرموش ومصطفى محمد وغيرهم، لذلك ننتظر الكثير من منتخب مصر".

وأكمل أيمن يونس:"النجاح لا يمكن أن ينسب لفرد، ولكنه متعلق بالمنظومة، والجهاز الفني والإداري وكل اللاعبين".