تصفيات كأس أمم إفريقيا، ماني يقود السنغال للفوز على مالاوي برباعية نظيفة

اكتسح منتخب السنغال الأول لكرة القدم نظيره منتخب مالاوي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

مباراة السنغال ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

أحرز رباعية السنغال باب غايي وساديو ماني وبولايي ديا ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 35 و69 و71 و77، وتعرض لاعب مالاوي برايتون مونتالي للكرة في الدقيقة الـ 35.

تشكيل السنغال أمام مالاوي

حراسة المرمى: ديانج.

الدفاع: ميندي – كوليبالي – نياكاتي – إسماعيل بعقوب.

الوسط: بابا جايي – كامارا – إسماعيلا سار.

الهجوم: ندايي – جاكسون – ماني.

ويحتل منتخب السنغال الترتيب الثاني بالمجموعة 12 برصيد 7 نقاط ويحتل منتخب مالاوي الترتيب الأخير من دون رصيد.