السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حاول إيقاع زملائه في كمين، سجن جندي داعشي في الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا بالسجن لمدة 14 عاما على جندي أمريكي في الجيش، لمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" المصنف ارهابيًا، في تنفيذ كمين قاتل لجنود أمريكيين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، إن كول بريدجز، المعروف أيضا باسم كول جونزاليس، والبالغ من العمر 24 عاما، سيخضع لإطلاق سراح مشروط لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أن اتهم بريدجز، الذي كان جنديا من الدرجة الأولى وقت إلقاء القبض عليه عام 2021، بـ"تقديم نصائح وإرشادات عسكرية حول كيفية قتل أقرانه من الجنود لأفراد كان يعتقد أنهم جزء من تنظيم داعش".

وبريدجز الذي انضم إلى الجيش الأمريكي في 2019، أقر بذنبه في تهم الإرهاب بشهر يونيو 2023، وقالت الوزارة إنه بدأ قبل انضمامه إلى التنظيم في البحث عن ومتابعة الدعاية عبر الإنترنت "التي تروج للمتطرفين وفكرهم العنيف، وبدأ في التعبير عن دعمه لتنظيم داعش والجهاد على منصات التواصل الاجتماعي".

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