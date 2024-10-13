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رئيس «هيئة الكباري»: 175 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية للطرق

مشروعات الطرق، فيتو
مشروعات الطرق، فيتو
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قال حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الطرق والكباري، إن الهيئة واجهت عدة تحديات على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الطرق والمحاور التي تم افتتاحها أمس في حالة تم البدء بها بالوقت الحالي كانت ستكلف نحو أربعة أو خمسة أضعاف التكلفة التي تم تكلفتها.

 

تكلفة الخطة القومية للطرق

ولفت إلى أن الخطة القومية للطرق كلفت نحو 175 مليار جنيه، إذ أنها بُنيت عليها العديد من المشروعات.

 

تنفيذ محور الضيعة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما نُفذ محور الضبعة أصبح محاطا بمناطق زراعية ضخمة، لافتا إلى أنه بُني عليه منطقة مستقبل مصر.

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استثمارات بفضل البنية التحتية

 

وأوضح، أن الطرق والنقل بشكل عام من أحد العناصر الأساسية في البنية التحتية لأي دولة، موضحا أنه لكي تستطيع أي دولة من بناء استثمارات قوية، يلزمها وجود شبكة نقل قوية سواء نقل سككي أو شبكة طرق تربط المواني بالمطارات والمناطق الصناعية والزراعية، بحيث أن أي مستثمر يريد نقل منتجه لا يجد صعوبة في نقله.

 

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