وزارة النقل تستعد لافتتاح محطة بشتيل بالأسبوع المقبل.. كامل الوزير: تستهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين.. 2.5 مليار جنيه تكلفة الإنشاء.. وهذه أبرز مميزات المحطة

محطة قطار بشتيل، تستعد وزارة النقل افتتاح محطة قطارات بشتيل بالجيزة الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة التشطيبات الداخلية بالمحطة وذلك من أجل تخفيف الزحام على محطة قطارات رمسيس بالإضافة إلى الاستفادة من الأعمال الإنشائية التي قامت بها الوزارة داخل المحطة.

بلغت تكلفة إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر في بشتيل 2.5 مليار جنيه ومن المفترض أن تصل الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا وساهم مشروع إنشاء المحطة في توفير العديد من فرص العمل حيث قدرت بحوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.

أسباب إنشاء محطة قطارات بشتيل

ترجع أسباب إنشاء محطة قطارات بشتيل إلى تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (رمسيس - الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات إلى المستوى العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

أهمية موقع محطة قطارات بشتيل

محطة بشتيل،فيتو

وزارة النقل راعت عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي - الإسكندرية - إمبابة - المناشي -القباري بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها محور الفريق كمال عامر - شارع السودان - محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو وتم ربط المحطة بوسائل النقل الجماعي الخط الثالث للمترو والمونوريل والأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري لخدمة جمهور الركاب.

رئيس الهيئة القومية لسكك الحديدية: محطة صعيد مصر ببشتيل لن تكون بديلة لمحطة رمسيس

المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكد في تصريحات صحفية أن محطة صعيد مصر ببشتيل لن تكون بديلة لمحطة رمسيس، مشيرا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات بعد زيادة أعداد القطارات، وأوضح أن عدد القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة تبلغ نحو 1350 قطارا زادت عن الطاقة الاستيعابية لمحطة رمسيس ما استلزم إنشاء محطة بشتيل على غرار مختلف التجارب العالمية بوجود محطتين أو أكثر للقطارات بعواصم الدول، وأن المحطة أسهمت في تغيير المنطقة المحيطة بها، من خلال توفير فرص العمل والربط بالعديد من المحاور المرورية وخط المونوريل.

وزير النقل: محطة قطار بشتيل تم إنشاؤها لخدمة المواطن المصري

محطة قطارات بشتيل،فيتو

الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار إلى أن محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري، مضيفًا أن محطة مصر برمسيس أنشئت عام 1854 بينما كان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حاليًا يصل إلى 1.1 مليون راكب يوميًا.

وأكد وزير النقل وجود 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية حاليًا ومن المتوقع أن تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854، لذا فإنه تم وضع مخطط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حاليًا ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة بسبب عدم توفر المساحة الكافية للتوسع والتطوير مما ترتب عليه معناه محطة قطارات رمسيس من الازدحام الرهيب.

مواصفات المبنى الرئيسي لمحطة قطارات بشتيل بالجيزة

محطة بشتيل،فيتو

يتكون المبنى الرئيسي لمحطة بشتيل من دور بدروم وجراج ودور أرضي و٢ دور متكرر، ويضم المبنى عدد ٤ أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلى ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان إسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم جراج يسع 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يسع ١٠٠٠ سيارة.

ورش تجهيز عربات القطارات بمحطة بشتيل

‏تضم محطة قطارات بشتيل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتي تشتمل على 12 سكة، ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشتمل على ٦ سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏وربط جراج المحطة ‏بالمحور و٢ نفق ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة. ‏

مساحة محطة قطارات بشتيل بالجيزة

محطة بشتيل، فيتو

يبلغ إجمالي مساحة المحطة 239 ألف متر مربع بما يعادل 57 فدانا يتضمن المشروع على مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 عمارات استثمارية على مساحة 44.000 م ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة 2.

المناطق التي تخدمها محطة قطارات بشتيل

تخدم محطة بشتيل محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة صعيد مصر كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي - الإسكندرية - إمبابة - المناشي - القباري) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار - محور 26 يوليو) وذلك بسبب موقع المحطة الاستراتيجي الذي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائري) لخدمة جمهور الركاب.

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