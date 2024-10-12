المغرب تكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية في تصفيات الأمم الإفريقية

تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب المغرب على نظيره إفريقيا الوسطى بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الشرفي في مدينة وجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة في منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل خماسية المغرب كل من: عبد الصمد الزلزولي وأشرف حكيمي وعز الدين أوناحي (هدفين) وسفيان رحيمي ( ركلة جزاء ) في الدقائق 18 و38 و45 و45+2، 71.

تشكيل المغرب أمام أفريقيا الوسطى

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي- جمال حركاس- نايف أكرد- يوسف بلعمري.

في خط الوسط: عز الدين أوناحي- سفيان أمرابط- إلياس بن صغير.



ويتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لتصفيات كأس أمم إفريقيا، مع ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.

وبتلك النتيجة يعزز منتخب المغرب تصدره ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط، من الفوز بثلاث مباريات وتسجيل 10 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يبقي منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.