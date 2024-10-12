تصفيات أمم إفريقيا، المغرب يضرب إفريقيا الوسطى برباعية في الشوط الأول (فيديو)

تصفيات أمم إفريقيا، تقدم منتخب المغرب على نظيره إفريقيا الوسطى بنتيجة 4-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل رباعية المغرب كل من: عبد الصمد الزلزولي وأشرف حكيمي وعز الدين أوناحي (هدفين) في الدقائق 18 و38 و45 و45+2.

تشكيل المغرب أمام أفريقيا الوسطى

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي- جمال حركاس- نايف أكرد- يوسف بلعمري.

في خط الوسط: عز الدين أوناحي- سفيان أمرابط- إلياس بن صغير.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".

وتقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، بالملعب الشرفي في مدينة وجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية.



ويتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لتصفيات كأس أمم إفريقيا، مع ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.