10 سيارات إطفاء سيطرت عليه، اللحظات الأولى لحريق كافيه بالتجمع الخامس (فيديو وصور)

وصل فريق من المعمل الجنائي لفحص آثار حريق كافيه بمنطقة التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس للوقوف على أسباب الحريق، وذلك فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات تبريد المكان.

وكشف مصدر أمني، أنه لا توجد إصابات والخسائر المادية فادحة، حيث إن النيران التهمت كافة محتويات الكافيه.

وأكد أن التحريات الأولية تشير إلى وقوع ماس كهربائي في ثلاجة حفظ الأغذية مما تسبب باندلاع الحريق الذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للحظة اندلاع الحريق داخل كافيه في التجمع.

وكانت الحماية المدنية قد دفعت، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول بالتجمع الخامس.

وكشف الفحص المبدئي بأن النيران التهمت مبنى مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوبي، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.