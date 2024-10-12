الأحد 13 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حريق مول التجمع الخامس، والحماية المدنية تحاصر النيران (صور)

حريق مول التجمع الخامس،فيتو
حريق مول التجمع الخامس،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل في مول شهير بالتجمع الخامس.


وكشف الفحص المبدئي عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق فيما سادت حالة من الهرج والفزع فور اندلاع الحريق في أجزاء المبني والتهمت النيران أجزاء كبيرة من مبني مكون من 3 طوابق ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المجاورات وإخماده.

 

 

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة، كما يعمل رجال الحماية المدنية على أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مول بالتجمع الخامس (صور)

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

وكانت الحماية المدنية قد دفعت، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول بالتجمع الخامس.

 

وكشف الفحص المبدئي بان النيران التهمت مبني مكون من 3 طوابق في مبني Teleperfomance-Plaza التجمع تليبرفورمنس بلازا شارع التسعين الجنوبي، وتم رفض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

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